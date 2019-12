"Evropljani ne vole da vide da Balkanci sami određuju svoju sudbinu"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da "nemamo baš tako oduševljenu podršku unutar Evropske unije" kada je riječ o malom-Šengenu.

"Nije lako Evropljanima da kritikuju četiri slobode koje su dio same EU: slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala. Ali, ne vole ni da vide da Balkanci sami određuju svoju sudbinu. To su radili od uspostavljanja prvih oblika moderne državnosti Srbije, prvih hatišerifa i Ustava, do dana današnjeg", rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. "Ko god pobedi, čestitaćemo", istakao je.

"Relacija Beograd-Zagreb moraće da se popravlja u budućnosti, ko god pobedio", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Stav" na televiziji O2.

"Pratio sam izbore u Hrvatskoj i nešto bolje prognozirao rezultate. Bio sam siguran da će Milanović biti prvi u prvom krugu. Mada, mislim da je nedostajalo tri dana kampanje, pa da Škoro postane predsednik Hrvatske", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije se osvrnuo na dosadašnje posjete Hrvatskoj. "Nikada nisu dobili nikoga, osim mene, ko će im reći nešto iz drugačijeg ugla, ne prelazeći granice pristojnosti", istakao je.

Ovo je i prvo gostovanje Vučića nakon povratka iz Tirane.

"Šta god da kažemo mešamo se u unutrašnju politiku"

Predsjednik Srbije prokomentarisao je donošenje Zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori i odvajanje od SPC.

"Naši odnosi su vrlo kompleksni", rekao je Vučić.

"Da li smo srećni zbog toga zakona - naravno da nismo, ali nismo mi nadležni za njihove zakone. Mi smo u teškoj poziciji, šta god da kažemo može da bude mešanje u unutrašnje stvari", objasnio je predsjedniik Srbije.

"Ja sam na pristojan način tu temu pokrenuo sa gospodinom Đukanovićem. On ima svoj stav, ja svoj"

"Crnogorska autokefalna crkva i de fakto i de jure postoji i pre uspostavljanja nezavisnosti 2006. god, ali ne možete posle sto godina da kažete, sad mi imamo druga pravila", dodao je Vučić.

"Uveren sam da će Boris Džonson doći u Srbiju"

Vučić je uveren da će novi britanski premijer Boris Džonson doći u posjetu Srbiji i naveo da će Srbiju naredne godine posjetiti predsjednici Kine i Rusije, Si Ðinping i Vladimir Putin, kao i njemačka kancelarka Angela Merkel.

Vučić je primijetio da će Evropska unije naredne godine biti potpuno "okupirana" Bregzitom, a da je na Srbiji da nastavi svoj evropski put i da sa Velikom Britanijom što prije napravi odličan bilateralni dogovor, na političkom i ekonomskom polju.

"Da Džonsona dovedemo što pre u Srbiju i da napravimo od Britanije prijatelja Srbije", rekao je Vučić.

Na konstataciju da je lično prijatelj sa Džonsonom, te pitanje koliko je realno da britanski premijer dođe u Srbiju, Vučić je odgovorio:

"Uveren sam da je realno."

"I američki predsednik i britanski premijer 40 godina nisu bili u Srbiji. Ne mogu da garantujem, ali gotovo sam uveren da ću uspeti da zamolim Džonsona da dođe u Srbiju", dodao je Vučić.

Vučić je konstatovao da je Srbija danas poštovanija u svijetu nego ranije, što će, ukazuje, mnogi pokušati da ruše - i spolja i iznutra.

Vučić je dodao da će sljedeće godine otići u posjetu Kini, kao i da će kineski predsjednik Si Ðinping doći u Srbiju, kao i da će ruski predsjednik Vladimir Putin doći u Srbiju sljedeće godine.

"Garantujem da će nemačka kancelarka Angela Merkel doći u Srbiju sledeće godine, pored toga što ćemo se videti u Berlinu", najavio je Vučić i podsjetio da je ljetos u Srbiji bio i francuski predsjednik sa kojim će, siguran je, imati intenzivnu komunikaciju.

Podsjetio je da su u proteklom periodu Srbiju posjetili japanski premijer Šinzo Abe, predsjednik Izraela, predsjednici nekoliko značajnih afričkih zemalja, premijer Italije, Belgije, Luksemburga, Belorusije, Jermenije, Kazahstana...

"Uspeli smo nešto što mnogo decenija nismo uspevali, dolaze nam predstavnici zemalja iz kojih ljudi po 30-40 godina nisu dolazili", primijetio je on.

Iz toga se vidi da Srbija sada uživa poštovanje u svijetu, što nije moglo dok su u pojedinim stranim ambasadama odlučivali o sudbini zemlje, dodao je Vučić.