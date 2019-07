Evropski poslanik: Vrijeme je da se Srbiji kaže da može u EU nakon pristupa NATO-u

SOFIJA - "Bugarska bi nakon izjave Ivice Dačića trebalo da pokaže čvršći stav u vezi sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji".

To je izjavio bugarski evroposlanik iz partije Savez demokratskih snaga (SDS) i bivši ambasador Bugarske u Sjevernoj Makedoniji Aleksandar Jordanov.

"Pravo je vrijeme da se Beogradu kaže da će evropska integracija Srbije početi nakon što se ova zemlja prijavi za članstvo u NATO-u. Proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu je proces koji se može garantovati jedino ako zemlje garantuju svoju bezbjednost... To jest, Srbija treba da se pozdravi sa svojom idejom da će jednog dana postati članica Evropske unije ako ne postane članica NATO-a", rekao je on dodajući da se o tome govori u Briselu zbog čega on "tako otvoreno govori o tome".

Na komentar da je Bojko Borisov sigurno znao za stav Evropske unije o Kosovu, odnosno da Unija ne priznaje njegovu nezavisnost, Jordanov je odgovorio da je u EU teško postići jedinstven stav o tako osjetljivim pitanjima.

"Jasno je da je ovo odvojena država i jasno je da u svom odnosu prema njoj Srbi imaju neke zastarjele istorijske ideje", rekao je poslanik.

Jordanov se složio i sa mišljenjem Borisova da je Dačić svojim izjavama demonstrirao svoj balkanski manir.

"Nažalost, takvi maniri, takav način izražavanja mišljenja u Beogradu predstavljaju izraz za tu zemlju tradicionalne antievropske i antibugarske politike", rekao je Jordanov i dodao da je politika Srbije usmjerena protiv Bugarske od srpsko-bugarskog rata, kada je Beograd bio instrument politike Rusije.

Poslanik evropskog parlamenta takođe je konstatovao da je u susjedstvu Bugarske zemlja koja želi da postane članica EU, ali je "proruski nastrojena".

"Na Balkanu su važne zemlje one koje pokreću razvoj regiona. To su članice Evropske unije: Bugarska, Grčka i Rumunija. Ostale bi trebalo da izmjere svoje korake, upoređujući ih sa nama: kako smo mi uspjeli da postignemo takav uspjeh i postanemo članice EU, kakve reforme smo sproveli", rekao je on, savetujući srpskim političarima "da budu skromniji u svojim izjavama" na račun "takvih lidera kao što je Bugarska".

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je ranije komentarisao izjavu bugarskog premijera u vezi sa samoproglašenom nezavisnosti Kosova i preporučio mu da ne daje savjete novom šefu evropske diplomatije.

On je rekao i da je razgovarao sa bugarskom koleginicom Ekatarinom Zaharijevom o svemu što se dogodilo poslije nedavne izjave bugarskog premijera Bojka Borisova o Kosovu i budućem šefu evropske diplomatije, istakvši da se radi o pogrešnoj interpretaciji u srpskim medijima i da su izglađeni svi nesporazumi.

"Razgovarali smo o svim ovim nesporazumima koji su se ovih dana odvijali na našim relacijama, što je obavljeno i kroz razgovore sa ambasadorima u našim Ministarstvima, ali danas smo ustanovili, analizirajući kako je to prenijeto u pojedinim medijima, da je očigledno da je došlo do pogrešne interpretacije onoga što je rekao Borisov i onoga što je objavljeno u medijima", rekao je Dačić.

(Sputnjik)