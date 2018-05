Express: SAD bile protiv akcije Bljesak

ZAGREB - Hrvatska vojno-policijska akcija “Bljesak”, koja se dogodila 1. i 2. maja 1995, iznenadila je i, inače, dobro obaviještenu američku CIA na šta ukazuju zapisnici sa sastanka održanog 4. Maja, samo dva dana nakon ove akcije, piše hrvatski portal Express.hr.

Možda i važnije od toga, navodi portal, zapisnici pokazuju koliko su se SAD protivile oružanom oslobođenju, kako se navodi, okupiranih područja zapadne Slavonije.



"Prisutni su izrazili zabrinutost zbog vojne situacije u Hrvatskoj. Zamjenik šefa CIA jasno je savjetovao prisutne da je situacija zapaljiva i da postoji mogućnost ozbiljne eskalacije sukoba u Hrvatskoj i Bosni, uključujući i srpsku intervenciju, uz minimalno prethodno upozorenje”, navodi se u zapisniku i dodaje:



“Prisutni se slažu da hrvatskom predsjedniku Tuđmanu nije bilo jasno da američka vlada ne odobrava hrvatske poteze. Odlučeno je da su potrebni određeni koraci kako bi se jasnije iskomunicirala američka zabrinutost".



Kao važno portal navodi da je sastanku prisustvovao i Ričard Holbruk.



Upravo na njega i njegove saradnike iz američkog ministarstva spoljnih poslova pala je odluka da izvrše pritisak na Franju Tuđmana.



Jedan od predloga bio je, dodaje se, i sastanak sa zamjenikom američkog predsjednika Al Gorom i to u Londonu.



"Prisutni se slažu da treba izvršiti pritisak na sve nivoe hrvatske vlasti kako bi prihvatili blaže stavove: demilitarizacija oslobođenih područja, povratak srpskih civila i ponovna uspostava UNCRO-a u Sektoru Zapad. Prihvati li Hrvatska ove prijedloge, SAD bi podržale raspoređivanje hrvatske civilne policije u Sektoru Zapad i uklanjanje vojne sile RSK", stoji u zapisniku uz napomenu da taj zadatak pripada ministarstvu spoljnih poslova.



A to, navodi se, znači Holbruku i njegovim saradnicima.



U zapisniku stoji i da su prisutni raspravljali o potrebnim koracima kako bi se osiguralo da Hrvati jasno vide američke stavove o njihovim vojnim operacijama.



“Prisutni nalažu da se odmah obavijesti hrvatska strana o našoj dubokoj zabrinutosti te da predložimo sastanak zamjenika predsjednika s predsjednikom Tuđmanom u Londonu kao jedan od načina prenošenja informacija Hrvatima o brizi zbog Tuđmanove vojne operacije", piše u dokumentima CIA, prema hrvatskom portalu.



Express piše i da je “apsolutni uspjeh” Bljeska razbjesneo i rukovodstvo, kako se navodi, pobunjenih Srba, pa je Milan Martić naredio granatiranje Zagreba kasetnim bombama.



Poginulo je sedmoro ljudi, povređena je 181 osoba, a oštećeno je i 277 automobila.



Martić je kasnije u Hagu osuđen na 35 godina zbog ratnog zločina, a jedan od najvažnijih dokaza bila je snimak gdje on otvoreno priznaje da je naredio granatiranje Zagreba kao odmazdu za Bljesak.