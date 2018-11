"F 35 - savršeni avion sa 966 kritičnih nedostataka"

Famozni američki lovac-bombarder F-35 pete generacije, koji bije loš glas zbog stotina kritičnih nedostataka, ponovo je u žiži javnosti nakon vijesti da će SAD isporučiti Japanu 16 takvih aviona do kraja iduće godine

Informaciju da će SAD do kraja ove godine dostaviti Japanu deset aviona F-35 i još šest do kraja 2019. potvrdio je američki potpredsjednik Majk Pens u Tokiju. Prema njegovim riječima, SAD će na taj način ispuniti obećanja američkog lidera Donalda Trampa o ubrzanoj prodaji vojnih tehnologija Japanu.

Kako je ranije saopšteno, Japan namjerava da opremi svoju avijaciju sa 42 borbena aviona do 2024. godine, a pretpostavlja se da je to odgovor na rastuće vojne aktivnosti Kine.

Ruski vojni ekspert, pukovnik u penziji Viktor Baranec kaže da SAD već dugo nameću F-35 brojnim zemljama, uprkos činjenici da ti avioni imaju mnogo nedostataka.

"Na primjer, F-35 ima vrlo nepouzdanu elektroniku. Piloti koji su letjeli na tim avionima bukvalno su se gušili zbog lošeg funkcionisanja sistema za kontrolu ambijentalnih uslova. Bilo je slučajeva kada su piloti odbijali da lete na F-35 sve dok konstruktori ne eliminišu nedostatke. Ali uprkos tome Amerikanci su veoma zainteresovani da taj projekat, na kojem zarađuju mnogo novca, promovišu u Japanu. Na isti način, oni su nametnuli te avione i drugim zemljama, kao na primjer Izraelu i Norveškoj. Inače, nekoliko zemalja, koje su ranije naručile po sto aviona F-35, u međuvremenu su zatražile da se izmijene uslovi ugovora i smanje isporuke. Generalno gledano, možemo reći da su Amerikanci 'naduvali' priče o F-35, koji je, čak i prema njihovom priznanju, daleko od savršenstva", kaže Baranec za "Sputnjik".

F-35 zamišljen je kao svevremenski višenamjenski borbeni avion, namijenjen za napade na kopnu, vazdušnu odbranu i nadgledanje. Međutim, cijeli višegodišnji program proizvodnje i testiranja doživio je veliki broj krahova i otkrio je na stotine nedostataka.

Najskuplji i najproblematičniji američki vojni projekat u istoriji, za koji se smatra da je Ameriku koštao oko 1,5 biliona dolara, neprestano je nailazio na nove probleme, jer prema riječima američkih eksperata "brzina kojom su ispravljani stari nedostaci nije držala korak s brzinom kojom su otkrivani novi".

Mnogi smatraju da je čitav projekat prava propast, jer je iz budžeta isisao ogromna sredstva bez ikakvih rezultata, dok ima i onih koji ga na sav glas hvale i pozivaju na strpljenje.

Prije samo desetak godina, procjenjivalo se da će se to američko "čudo" prodavati po cijeni od 221 milion dolara i to bez motora, ali su zbog brojnih falinki Amerikanci morali drastično da mu smanje cijenu, koja sada varira od 83 do 108 miliona dolara. Govori se da Vašington planira da do 2020. godine spusti cijenu na 80 miliona dolara.

Poređenja radi, novi ruski lovac pete generacije Su-57 koštaće 2,5 puta manje od američkog konkurenta.

"Da bi prodali taj avion svojim saveznicima, Amerikanci čak dampinguju, snižavaju cijenu, a rade to po principu: ’Što kupite veću partiju — koštaće vas jeftinije‘. Neke zemlje na to pristaju“, kaže Baranec.

Stručnjaci američkog Projekta organizacije za državni nadzor (POGO) su nakon istrage i provere dokumenata Pentagona zaključili da američka vojska pokušava da sakrije kritične nedostatke projekta F-35 koji mogu dovesti do obustave serijske proizvodnje aviona.

Prema izvještaju američkih stručnjaka koji je objavljen ljetos, Pentagon prikriva mnoge opasne nedostatke tog borbenog aviona koji su identifikovani tokom testiranja.

Uočeno je 966 kritičnih nedostataka, i to 111 "nedostataka prve kategorije" i još 855 "druge kategorije".

"Nedostaci prve kategorije" su oni koji ugrožavaju živote i zdravlje posade ili drugih osoba, nose rizik od gubitka aviona i slično, a "druge kategorije" su oni koji se odnose na neispravnost određenih elemenata konstrukcije i avionskih sistema.

Među 19 kritičnih nedostataka su neki koji su namjerno potcijenjeni, kao što su problemi sistema za katapultiranje ili određivanje koordinata za lansiranje raketa, što može da dovede do pogrešnih udara po svojim jedinicama.

Pentagon se nada da će projekat opstati zahvaljujući smanjenju cijene i da će velika serijska proizvodnja početi što prije, a nedostaci će se rješavati kasnije, kada avioni budu isporučeni ili operativni.

Ruski eksperti navode da je "konceptualno, F-35 odličan avion", ali da aktuelna situacija svjedoči o ozbiljnim pogrešnim proračunima koje je napravila kompanija "Lokid Martin" u početnoj fazi projektovanja. To je rezultiralo sistemskim nedostacima, čije bi rješavanje trajalo najmanje nekoliko godina i koštalo na desetine milijardi dolara.

(Sputnjik)