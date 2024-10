FBI u Srbiji istražuje misteriozni zločin koji je šokirao svijet

BEOGRAD - Istražitelji iz Španije i FBI doputovali su u Srbiju kako bi pokušali da ustanove gdje se nalazi tijelo Ane Knežević, koja je nestala u februaru u Madridu, a za čiju se otmicu sumnjiči njen suprug David, koji je u maju uhapšen u Majamiju.

David Knežević (36), izjasnio se o krivici tokom kratkog saslušanja u federalnom sudu u Majamiju, o ovom slučaju koji je šokirao svijet.

Njega je FBI uhapsio 4. maja na međunarodnom aerodromu u Majamiju kada se vraćao iz rodne Srbije. On se federalno tereti za otmicu svoje 40-godišnje supruge Ane Knežević, koja se vodi kao nestala.

Advokat Jovanka Zečević rekla je u Jutru TV Prve da priznanje nije ključni dokaz koji može da bude dovoljan za osuđujuću presudu i rješenje slučaja.

Dodaje da ono jedino može da se poveže sa ostalim dokazima i doprinese razrješenju, prenosi B92.

Klinički psiholog Dušan Vuković govoreći o istražnim radnjama supruga Ane Knežević, poput praćenja signala mobilnog telefona, kaže da najviše sumnje podstiče njihova brakorazvodna parnica koja je trajala 13 godina i da je mogući motiv zajednička imovina stečena u braku.

"Bazne stanice njegovog kretanja dovešće do saznanja nečega što je bilo atipično u njegovom ponašanju, ali i do pronalska tijela Ane Knežević. Signal njenog telefona koji je registrovan na mobilnom supruga može biti znak i predmet istraživanja, ali su sve istrage usmjerene na motiv. U poslu vještaka najvažnije je doći doći do motiva, jer on generiše pravce istrage", rekao je Vuković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.