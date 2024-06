FT piše da Srbija šalje municiju Ukrajini, Vučić potvrdio i objasnio situaciju

Financial Times piše da je Srbija od početka ruske invazije na Ukrajinu toj zemlji preko trećih zemalja izvezla municije u vrijednosti 800 miliona evra.

FT piše da je Srbija u tišini bez pompe povećala prodaju municije Zapadu, što u krajnjoj liniji pridonosi odbrambenim sposobnostima Ukrajine, iako je Srbija jedna od dvije evropske zemlje koje nisu podržale zapadne sankcije protiv Rusije.

List piše da je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, ovom listu potvrdio da je ovaj podatak tačan. Iako na ovaj način Srbija pomaže Ukrajini, Vučić je rekao da Srbija na te transakcije gleda kao na poslovnu priliku, i ponovio neutralnost Srbije u odnosu na rat u Ukrajini.

"Ovo je dio našeg ekonomskog oporavka i važno je za nas. Da, izvozimo našu municiju. Ne možemo izvoziti u Ukrajinu ili Rusiju, ali imali smo mnogo ugovora s Amerikancima, Špancima, Česima i drugima. Šta oni na kraju rade s tim, njihov je izbor", objasnio je Vučić.

Dodao je da je njegov posao da obezbijedi legalnost ovih transakcija prilikom prodaje.

"Moj posao je osigurati da rukujemo našom municijom legalno, da je prodajemo. Moram se brinuti za svoje ljude i to je to. To je sve što mogu reći. Imamo prijatelje u Kijevu i Moskvi. To su naša slavenska braća", rekao je predsjednik Srbije, a prenosi Index.

Na novinarsko pitanje je li brojka od 800 miliona evra tačna, Vučić je rekao da se to moguće odnosi na period od dvije ili tri godine.

