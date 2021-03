Fasciniran Darijom Kisić, slao joj poruke 10 mjeseci

Uhapšeni Simon Simonović, koji je prijetio porukama doktorici Dariji Kisić Tepavčević, prilikom saslušanja priznao je krivicu, prenose srpski mediji.

Prema informacijama Telegrafa iz Tužilaštva, on je priznao da je posljednjih 10 mjeseci kontinuirano slao poruke Dariji Kisić i izjavio da je u bio fasciniran pojavom Darije Kisić, te da je pomno pratio njena medijska pojavljivanja, jasno ukazujući da je mjesecima pratio sve njene aktivnosti.

Pripadnici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) uhapsili su na aerodromu S.S, nakon što je avionom doletio iz Norveške u Srbiju, zbog sumnje da je proganjao ministara za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dariju Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je prijavila osumnjičenog policiji, a on je uhapšen u nedjelju, i to u pratnji supruge i bebe, nakon čega je sproveden u stanicu i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

(Telegraf)