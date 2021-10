Federiči: Situacija na Kosovu pod kontrolom

​PRIŠTINA - Odlazeći komandant KFOR-a, general-major Franko Federiči izjavio je danas, dan prije nego što će ga na tom mjestu zamijeniti brigadirni komandant iz Mađarske Ferenc Kajari, da je "bezbjednosna situacija na Kosovu mirna i da ne postoji opasnost od eventualne eskalacije".

"Prije svega, naglasiću da među lokalnim institucijama koje se bave bezbjednošću postoji kosovska policija i kosovske bezbjednosne snage pri policiji. Oni imaju pravo da sprovode zakon na cijelom Kosovu. Posebne bezbjednosne snage pripadaju kosovskoj policiji takođe, i one takođe mogu da sprovode akcije širom Kosova, koristeći svoju posebnu opremu. Kada se radi o kosovskim bezbjednosnim snagama, situacija je drugačija. Oni mogu da sprovode akcije uz moje prethodno odobrenje", izjavio je Federiči za televiziju Tanjug.

Komentarišući incidente od srijede, kada je kosovska policija koristila bojevu municiju tokom nereda, a jedan Srbin teško ranjen, Federiči (56) je rekao da je "kosovska policija sprovela operaciju širom Kosova na koju ima pravo".

"Nije to bilo samo na sjeveru, već i u drugim gradovima, koji nisu na sjeveru. Misija Kfora koju vodi NATO je u kontaktu sa svima koji se bave bezbjednošću i institucijama na Kosovu. Nastavljamo da nadgledamo situaciju i postupaćemo u skladu sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija", dodao je Federiči.

On kaže da je sa zadovoljstvom prihvatio Briselski sporazum između Beograda i Prištine o tablicama.

"Rado sam prihvatio Briselski sporazum. Mogu reći da je KFOR odigrao važnu ulogu tokom ove krize. Imao je blisku saradnju sa Miroslavom Lajčakom, EU, i prirodno, tokom same krize, ja lično, a i ljudi na lokalnom nivou - uspjeli smo da održimo kontakt sa svim institucijama - policijom, ali i gradonačelnicima opština na sjeveru. Glavni cilj, nagasavam, bio je da pokušamo da smirimo situaciju, da bude što je moguće mirnija, i da izbjegnemo eskalaciju tenzija", naglasio je komandant KFOR-a.

Upitan da prokomentariše veliki broj napada na Srbe na Kosovu i Metohiji, Federiči naglašava da je bezbjednosna situacija pod kontrolom.

"Govoriću uopšteno, nemamo razloga da budemo zabrinuti za bilo kakvu eskalaciju. Kao što sam već pomenuo, nastavljamo da imamo blizak kontakt sa svima na Kosovu. Nastavićemo da održavamo fleksibilan stav na terenu i da nadgledamo situaciju vrlo pažljivo. U skladu sa onim što mi znamo, nemamo razloga da vjerujemo da bi moglo da dođe do eskalacija koje bi dovele do etničkih tenzija. Događaji koji ste pomenuli došli su iz poteskoća ljudi koji se tiču ekonomskih razloga i pandemije, povod za to nije bila mržnja sa bilo koje strane", zaključio je Federiči.