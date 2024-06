Feđa Štukan uhapšen na aerodromu u Beogradu

​BEOGRAD - Bosanskohercegovački glumac i književnik Feđa Štukan, koji je trebao gostovati na festivalu Krokodil, priveden je danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Vijest su za portal "Nova.rs" potvrdili njegovi advokati Sead Spahović i Ahmed Delimeđac.

Štukan je odveden u policijsku stanicu.

Podsjetimo, sredinom juna prošle godine bosanskohercegovački glumac je zadržan na graničnom prelazu između BiH i Srbije nekoliko sati. Bilo je to odmah nakon što je najprije podržao proteste "Srbija protiv nasilja", a potom i prisustvovao protestnoj šetnji u Beogradu.

"Prema informaciji koju imam, za koju mislim da je vrlo pouzdana, zabrana ulaska u Srbiju traje godinu dana. Tamo sam imao nekoliko dogovorenih projekata i glavnih uloga. Ako je to istina, onda ih neću raditi. Nisam sigurna da li ima neka potjernica. Pričao sam s Ambasadom Srbije. Rekli su da ne mogu dobiti takvu informaciju. Oni su zvali BIA-u i ni oni ne mogu dobiti informaciju. Ni naša ambasada takođe to nije mogla. Sada pokušavam to uraditi preko Ministarstva vanjskih poslova. Mislim da ću na kraju ipak sjesti na motor i otići na granicu pa šta bude", ispričao je Štukan za "Klix" prošle godine u augustu.

