Fila: Mnogo je 12 godina jer Stanišić i Simatović nisu krivi uopšte

BEOGRAD - Advokat Toma Fila rekao je povodom presude bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću po kojoj su osuđeni na po 12 godina zatvora da je "to mnogo i da nisu krivi uopšte".

"Mislim da je to isceđeno. Ovo što su im našli je zaista bezveze, tako da se nadam da će branioci pogotovo u odnosu na Frenkija (Simatovića) sigurno da kažu da to nije tačno, a šta će drugostepeni sud da uradi, to ćemo tek za godinu dana videti", rekao je Fila za Tanjug.

Simatović i Stanišić su osuđeni ne zbog toga što su organizovali ili učestvovali u zločinima, već zato što su znali, pomagali i podržavali zločine, u delu koji se odnosi na obučavanje snaga koje su izvršile zločine u Šamcu.

Fila ocjenjuje da to pokazuje da je to na neki način uspjeh za Srbiju, jer, kako kaže, utvrđeno je da u "Hrvatskoj nema ničega, u BiH takođe da zajednički poduhvat ne postoji".

"Da je jedino zašta su oglašeni krivim, neka vrsta pomaganja ovima koji su vršili zločine u Bosanskom Šamcu, i to što su znali, a ja mislim da nisu, i da je to rečeno na bazi nekredibilnih svedoka. Što se države tiče, to je dobro, što se njih dvojice tiče, to je lose", prokomentarisao je Fila.

Primijetio je da je "tužilac izletio napolje" ne pozdravljajući nikoga, jer mu je, kaže, 98 odsto optužnice propalo.

"Sad će ići žalba jedne i druge strane, nažalost, loše je što će ostati u zatvoru do rešenja drugostepenog postupka", rekao je Fila.