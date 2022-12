Filipović: Ako sklonimo barikade, loviće nas kao zečeve

RAŠKA - Aleksandar Filipović, doskorašnji šef operative na sjeveru KiM, izjavio je večeras na sastanku Srba sa KiM sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Raški, da je njegovo mišljenje, kao i njegovih kolega policajaca, da će, kako je rekao, Srbe ako na sjeveru KiM uklone barikade, ''loviti kao zečeve".

Filipović je objasnio zašto su Srbi napustili institucije, ističući da pravo i pravda ne postoji na tzv. Kosovu, da je posljednjih godinu i po dana to neizdrživo i da je to došlo do izražaja dolaskom specijalaca.

Istakao je da nije bilo izbora sem da se napuste institucije, prenosi Tanjug.

"Napustili smo institucije jer je to bilo neizdrživo, mi kao srpski policajci nismo mogli ništa da promenimo na terenu", rekao je Filipovi.

Ukazao je da je Priština sve Srbe proglasila kriminalcima i naveo da je kosovska policija prije par mjeseci jednom sugrađaninu koji je vozio kiselu vodu i pivo, ''ispalila 400 metaka jureći taj kamion'', a da su, kad je stao i krenuo da bježi, pucali za njim, ''a kad je pao prišli i unakazili ga do neprepoznatljivosti''.

Filipović je ispričao da je poslao svoje policajce, koji su mu prenijeli da znaju o kome je riječ, ''ali da ne može da se prepozna jer je unakažen''.

Kosovski policajci su, kako je dodao, potom zasutavili i hitnu pomoć i tražili da kažu ko ih je zvao i vratili je, nisu dozvolili hitnoj pomoći da pruži pomoć čovjeku.

Naveo je da je ministar policije privremenih prištinskih institucija poslije toga rekao da je to opravdana upotreba sile.

"Za nas tamo života nema pod ovim okolnostima dok su specijalni nasilnici na našem prostoru, severni deo KiM nije Republika Kosovo niti će da bude, nemaju nijedan elemenat državnosti na severu KiM", naglasio je Filipović.

Ukazao je da dok su kosovski specijalci na sjeveru KiM, Srbi nemaju i neće imati iole normalnog života, kakve god garancije dobijali.

"Moje je mišljenje da ako mi sklonimo barikade, loviće nas kao zečeve", rekao je Filipovi.

Zahvalio je predsjedniku Vučiću, ministrima i generalima, navodeći da zna kroz šta prolaze i kakvim pririscima su izloženi, ali je dodao da je ubijeđen da su Srbi na KiM ''bedem srpstva''.