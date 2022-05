Filmska krađa u Čačku: Lopovi odnijeli cijelu kuću

Porodici Stojanić iz Čačka ukradena je cijela kuća u Pranjanima.

Na mjestu gdje je nekada bio objekat od 140 kvadrata ostalo je par cigli, dio zida i stari šporet.

Rada Stojanić, koja decenijama živi u Čačku, otišla je 29. aprila u Pranjane, kako bi obilježila 35 godina od smrti svog svekra. Nakon groblja otišla je do stare porodične kuće, ali tamo nije zatekla ništa, piše B92.

"Majka me pozvala i rekla mi da nema kuće. Pitao sam je kako misli da nema kuće, upitavši je da li se srušila. On mi je rekla da se nije srušila nego da kuće jednostavno nema i da je ostala samo rupa u kojoj se nalaze njeni ostaci", počinje priču Danko Stojanić.

Prvog maja i on je otišao u Pranjane.

"Sledio sam se od zatečenog prizora. Bukvalno ničega nije bilo. Odneto je sve - cigle, crep, čitavo pokućstvo, kreveti, ormani, klupe, stolice, potporne grede… Ostao je šporet i na delu zida jedan prozor. Plakao sam 20 minuta, bilo mi je mnogo teško kada sam sve to video. To jeste bila stara kuća, ali nisam verovao da je moguće da se ovo dogodi", kaže Stojanić.

Zajedno sa komšijom iz sela odlazi u policijsku ispostavu u Pranjane, koja zbog praznika nije radila, a onda i u Policijsku stanicu u Gornjem Milanovcu, kojem Pranjani teritorijalno pripadaju.

"Primio nas krimi tehničar kojem sam, kada me je pitao zbog čega smo došli, rekao da mi je ukradena kuća. Čudno me je pogledao i rekao mi: 'Misliš, opljačkana ti je kuća'. Rekao sam mu da nije opljačkana nego ukradena, na šta je on počeo da se smeje. Očito mi nije verovao. Nakon toga došao je i inspektor i svi zajedno smo otišli na lice mesta kako bi se obavio uviđaj. Kada se uverio u ono što sam mu ispričao, krimi tehničar mi se izvinio, rekavši mi da se sa ovakvim slučajem nije susreo u tridesetogodišjoj karijeri. Naveo je da postoje lopovi koji ordiniraju po selima, ali da kradu rakiju, sušeno meso, kućne aparate… Bilo mu je nepojmljivo da je neko mogao da odnese čitavu kuću", priča Danko.

On objašnjava da kuća jeste bila trošna i da u nju nije često dolazio, ali je bila velika i mogla se preurediti. Osnova joj je bila 12 puta 12 metara, sa podrumom i sušarom na spratu.

Nema predstavu kada je krađa mogla da se dogodi i ističe da su posljednji put majka i on u selo dolazili prije izbijanja korona epidemije.

"Od marta 2020. nismo išli ni majka ni ja u selo. Komšije kažu da ništa nisu videli, što je prosto neverovatno. Jedna komšinica vikendašica je izjavila policiji da je videla dva traktora kako odnose stvari, ali ništa nije prijavila jer je mislila da smo mi prodali kuću. Policija je utvrdila da postoje tragovi traktora sa donje strane kuće i da su očigledno probili voćnjak i tuda prošli, nisu vozili glavnim seoskim putem. Ja sam uradio šta sam mogao, prijavio sam policiji i čekam da mi se jave. Mislim da je nemoguće da se ovako nešto ne otkrije", ističe Stojanić.

On nema sumnju da su lopovi bili dobro organizovani.

"Potrebna je ozbiljna logistika da bi se sav taj materijal odneo. To ne može da se uradi za jedan dan", zaključuje, prenosi Morava info.