Fon der Lajen: Želimo Srbiju u EU

BEOGRAD - Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, koja danas boravi u posjeti Beogradu, istakla je da je prva poruka to da je proširenje na vrhu agende EU.

"Ovo je vrijeme globalne turbulencije, te moramo da ojačamo jedinstvo i bezbjednost našeg kontinenta, a to ćemo učiniti kroz proširenje. Mi želimo da se Srbija pridruži Uniji, a ova ponuda se bazira na povjerenju, reciprocitetu i partnerstvu", rekla je ona nakon susreta s Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije.

Dodala je da je Srbija jedna od najnaprednijih zemalja na putu ka članstvu i da Plan rasta za zapadni Balkan ima četiri koraka.

"Možemo BDP zapadnog Balkana da povećamo za 10 odsto. Plan rasta uključuje paket od šest milijardi evra za privrede Balkana, što će pospješiti privrede, stvoriti radna mjesta i podržati ih na putu ka EU", istakla je Fon der Lajenova.

Na pitanje Euronews Srbija zašto EU traži priznanje nezavisnosti Kosova od Srbije kada pet njenih članica takođe ne priznaje prištinske vlasti, Fon der Lajenova je odgovorila: "O čemu se radi? Radi se o sprovođenju Ohridskog sporazuma. On predviđa različite korake koji uključuju priznanje dokumenata i institucija od strane Srbije, a uz to ide i osnivanje ZSO. To treba da realizuje Kosovo i to će utrti put normalizacije odnosa Srbije i Kosova - što je neophodan preduslov za evropski put".

Vučić je rekao da su imali "dobre razgovore" i da je dolazak predsjednice Evropske komisije od ogromnog značaja za Srbiju.

Naglasio je da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, da zna svoje obaveze i ispunjava ih u skladu sa dogovorenim, ali je jasno šta ne može da učini jer je protivno Ustavu Republike, prenio je Euronews.

Fon der Lajenova dolazi sutra u posjetu BiH, tokom koje će zvaničnicima predstaviti planove rasta za zapadni Balkan i puta regiona ka EU.

