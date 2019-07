Fon der Lejen u Zagrebu: Želim uravnotežiti EU

ZAGREB - Novoizabrana predsjednica Evropske komisije, Njemica Ursula fon der Lejen, poručila je u utorak, tokom posjete Zagrebu, da želi uravnotežiti Evropsku uniju koja može biti snažna samo ako je ujedinjena.

"Moj cilj je uravnotežiti Evropsku uniju. Istok, zapad, sjever i jug. Male i velike, mlađe i starije članice", kazala je Fon der Lejen na konferenciji za medije uz hrvatskog premijera Andreja Plenkovića uoči njihova sastanka.

"Svi znamo da se s problemima možemo nositi samo ako smo ujedinjeni, uspješni i snažni. Svijet poziva na više Evrope i treba snažan evropski glas, a to se može postići samo ako smo zajedno", rekla je nova predsjednica EK koja će dužnost službeno preuzeti u oktobru i time postati prva žena na toj funkciji, javlja Hina.

Od zemalja članica zatražila je da joj do 26. avgusta dostave svoje kandidate za evropske povjerenike što je dosad učinilo njih 16 od 28.

Među njima nije Hrvatska, a to pitanje nije spominjano na konferenciji. Nova čelnica Komisije želi da joj svaka članica pošalje po dva kandidata, jednu ženu i jednog muškarca, no to se zasad ne poštuje.

Fon der Lejen je u Zagreb stigla nakon posjete Berlinu, Parizu i Varšavi, pa je istaknula da joj je bilo veoma važno da stigne u Zagreb nakon ta tri grada i da je "Hrvatska najmlađa članica EU, ali izvanredna".

"Činjenica da ćete početkom iduće godine predsjedati pokazuje da je Hrvatska izuzetna priča o uspjehu Evropske unije i da može biti uzor drugim državama", kazala je.

Hrvatska predsjeda Evropskom unijom početkom 2020. godine, a nakon nje kormilo preuzima Njemačka iz koje dolazi i sama nova predsjednica.

Zbog toga je otkrila da će na sastanku koji je slijedio s hrvatskim vodstvom razgovarati o glavnim temama kojima će se EU baviti tokom hrvatskog predsjedavanja, poput novog višegodišnjeg finansijskog okvira, odnosno proračuna tog saveza za razdoblje od 2021. do 2027., Brexita te bezbjednosnih i privrednih pitanja.

Hrvatski premijer najavio je kako će se na susretu iskazati i hrvatska spremnost da se na konferenciji zakazanoj za 2020. pokušaju pronaći rješenja za demokratski deficit EU, odnosno "jačanje njenog demokratskog legitimiteta", što je ideja koju je Njemica iznijela evropskim poslanicima.

"Ne možemo se praviti da slon nije u sobi. A taj slon je sistem preciziranja, jačanja i shvaćanja koncepta spitzenkandidata kako bismo iduće izbore za Evropski parlament organizovali na način da sve političke grupacije i svi koji izlaze na izbore znaju što on tačno znači prije i poslije izbora", rekao je Plenković.

Na sastanku u Banskim dvorima razgovaralo se i o ulasku Hrvatske u šengenski prostor i u evrozonu. Fon der Lejen je istaknula kako cijeni velike napore koje je Hrvatska učinila po tom pitanju te je istaknula da je "uz nju" na tom putu, no i podsjetila da će za članstvo u šengenskom prostoru biti potrebna i saglasnost svih članica EU.

Podsjetimo, Rumunija i Bugarska, iako su prije nekoliko godina zadovoljile sve uslove za ulazak u Šengen, i dalje čekaju političku odluku članica kako bi mu se mogle pridružiti.

Plenković je Fon der Lejen predstavio i ideju da se za vrijeme hrvatskog predsjedavanja održi sastanak na vrhu između članica EU i država jugoistoka Evrope na kojem će se razgovarati o proširenju tog saveza, dvadeset godina nakon susreta u Zagrebu 2000. na istu temu.