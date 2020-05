Fondacija "Novaka Đokovića" donirala opremu KC Kragujevac

Fondacija Novaka Đokovića donirala je Kliničkom centru Kragujevac četiri respiratora i 20 kliničkih monitora za praćenje stanja pacijenata u vrednosti od 122.000 evra.

"Ponosni smo što smo uspeli da obezbedimo pomoć zdravstvenim centrima u Beogradu, kao i značajnim ustanovama u ostalim delovima naše zemlje gde su takođe bila žarišta. Fokusirali smo se na ono što je neophodno i trudili se da pomoć stigne tamo gde je najpotrebnija. Nadamo se da će donirana oprema biti vaš saveznik u lečenju i u mnogome olakšati rad zdravstvenim radnicima", rekla je menadžer za prikupljanje donacija Fondacije Emina Potrić na svečanosti u Kragujevcu.

Prisustvovao je i gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić koji je zahvalio zdravstvenim radnicima i svima koji su shvatili potrebu da pomognu ovoj opštini, navodeći da su u Kragujevcu najozbiljnije shvatiili situaciju i formirali krizni štab koji je djelovao u dva pravca- preventivno i za liječenje posljedica.

V.d. direktora Kliničkog centra Kragujevac Predrag Sazdanović zahvalio je Fondaciji na vrijednoj medicinskoj opremi koja im je, kako kaže, neophodna u liječenju u trenutnoj situaciji izazvanoj virusom korona, ali i ubuduće.

U znak zahvalnosti on je uručio zahvalnicu menadžerki Emini Potrić i Fondaciji.

U narednim danima Fondacija planira da isporuči neophodnu medicinsku opemu i drugim COVID centrima širom Srbije koja uključuje još respiratora, CT skener, kliničke monitore, specijalne antibakterijske klompe i drugu opremu koja će biti raspoređena u skladu sa potrebama tih zdravstvenih ustanova, navedeno je u saopštenju.

Our Foundation is in Kragujevac today! Equipment worth 122,000 euros, consists of 4 ventilators and 20 clinical monitors. We hope that our donation will help health workers in Kragujevac Clinical Center to increase the chances for the recovery of seriously ill patients.

