Fotografija Kolinde Grabar-Kitarović iz srednje škole

Jakna od trapera, mini suknja i kovrdžava "fudbalerka". Blagi osmijeh i muška ruka na ramenima. Ona svojim prstima nježno pridržava njegovu šaku dok poziraju na grupnoj fotografiji.

Mjesto radnje: Srednja škola Los Alamos u američkom Nju Meksiku. Vrijeme: Zenit osamdesetih. Glavni akteri: Dejvid Osborn iz Australije i Kolinda Grabar iz Jugoslavije.

Fotografija na kojoj se prisno drže za ruke brižno je pospremljena u godišnjak Los Alamos srednje škole, u kojoj je aktuelna predsjednica Republike Hrvatske maturirala. Među 240 stranica ovog spomenika vremena izvan "željezne zavjese" nalazi se i ona u kojoj se opisuje stanoviti "Cosmopolitan klub". Naočiti Australijanac Dejvid, kao i Kolinda, bio je te 1986. član "Cosmo kluba".

"Cosmopolitan klub osnovan je za potrebe brojnih učenika na razmjeni. Organizovan je s namjerom da se učenici upoznaju s američkim ljudima i običajima", piše u opisu kluba kojem je pripadala hrvatska predsjednica.

"Mnogi su prihvatili Los Alamos i uživali u njemu kao u svom domu", piše u godišnjaku, a ako je suditi prema dobro raspoloženom Kolindinu licu, ona je itekako uživala u njemu.

"U godinu dana u Americi naučila sam o životu i učenju više nego u sve vrijeme školovanja u Hrvatskoj. Moram reći da sam obožavala ići u školu, te sam svakog petka jedva čekala ponedjeljak. Škola je bila ne samo učenje već i priprema za život, kao i druženje s prijateljima. Bili smo sjajna ekipa", rekla je Kolinda u ranijem intervjuu za "Express".

Foto: Screenshoot

Poručila je tada da se sjeća Osborna te da se više od iskrenog prijateljstva ništa nije dogodilo.

Gdje je danas Dejvid Osborn?

Ako je suditi po Facebooku i LinkedInu, Dejvid Osborn danas živi u Adelejdu, oženjen je i ima troje djece, piše "Express.hr".

Njegove današnje fotografije sa društvenih mreža izuzetno liče onima iz godišnjaka, starim više od 30 godina. Osim toga, prije nekoliko godina na Facebooku je objavio kako se, kao učenik na razmjeni, školovao u Los Alamosu.

"Kao 17-godišnjak sam 1985. bio učenik na razmjeni u Los Alamosu, Nju Meksiko. Vratio sam se tamo prvi put nakon 28 godina sa svoje troje djece", napisao je uz fotografiju škole.

Ali Dejvid se nije zaustavio samo na Los Alamosu. Sudeći prema LinkedInu, Osborn se školovao i na "Cornellu" i "Harvardu". Sebe opisuje kao iskusnog menadžera, direktora i šefa s dokazanim globalnim iskustvom u vođenju, menadžmentu, marketingu te digitalnoj prodaji, proizvodnji i snabdijevanju.

Nije se zadržavao samo u rodnoj Australiji.

"Nakon 13 godina i četiri države, vrijeme je da se vratim kući u Adelejd, u Australiju! Fantastične tri godine u Sjedinjenim Državama. Jako sam tužan zbog odlaska", napisao je.

Portal "Express.hr" piše da je pokušao stupiti s njim u kontakt, ali nije odgovarao na poruke. U godišnjaku nisu pronašli samo Osborna.

Tu je i Met Olbrajt - sretnik koji je na maturalnu zabavu vodio buduću predsjednicu Republike Hrvatske.

"Moja maturalna veče bila je baš kao u američkim filmovima, iako se tačno ne sjećam da li je bilo limuzine. Očigledno me nije impresionirala. Moja je pratnja bio moj tadašnji najbolji prijatelj Met Olbrajt. Dan smo započeli rano ujutro. Nas osmero prijatelja spustili smo se iz Los Alamosa u Santa Fe te smo najprije otišli u opuštenu šetnju tim predivnim gradom, kojim dominira lokalna indijanska i kultura španjolskih osvajača. Doručkovali smo u hotelu Plaza, gdje je Bili Kid bio nosač kofera. Tokom dana otišli smo i do galerije moderne umjetnosti, a onda u bezbrižnu vožnju pustinjom. Dečki su vezali konopac oko krova auta te su u stilu Indijane Džonsa pokušavali održati šešir na glavi dok su stajali na krovu u vožnji. To im nikako nije uspijevalo te je šešir stalno letio u pustinjsko grmlje. Umirali smo od smijeha. Danas kad o tome razmišljam, obuzme me strah da mojoj djeci ne padne na pamet takvo nešto… Na večeru smo otišli u restoran u kaubojskom stilu na staroj pruzi Old Santa Fe Trail. Mislim da se zvao 'Lamy’s'. Sjećam se da je odrezak bio izvrstan", ispričala je aktuelna predsjednica Hrvatske za "Express.hr" i dodala:

"Onda smo požurili natrag u Los Alamos, gdje smo se svi presvukli u večernje oprave u kući jedne prijateljice. Nosila sam bijelu čipkanu haljinu, u stilu osamdesetih, s krinolinom, i bijele čipkane rukavice, a Met frak svijetlosive boje. Met je meni poklonio cvjetni aranžman od svijetloružičastih ruža za ruku (tzv. corsage – čita se korsaž), a on je nosio u reveru istu takvu ružu (tzv. boutonniere – čita se butonier). Otišli smo na bal koji se održavao u školskoj sportskoj dvorani koja je za tu prigodu bila posebno uređena. Tema je bala bila ‘Sjene na mjesečini’ – Shadows in the moonlight, te je sve bilo okićeno plavim, srebrnim i bijelim balonima i drugim ukrasima. Nakon plesa otišli smo na tulum kod jednog od prijatelja, gdje se skupilo poveće društvo koje je nastavilo ples, zabavu i kupanje u jacuzziju do ranog jutra. Tu večer neću nikad zaboraviti. Sjajno smo se proveli. I sve bez i jedne jedine kapi alkohola".

Met se, za razliku od Dejvida, u godišnjaku Los Alamosa pojavljuje čak osam puta, između ostalog i kao pratnja jednoj od "princeza" plesa te kao učenik s najboljom ličnošću.

(Express.hr)