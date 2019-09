Fotografija rukovanja Ivanke Tramp i Ivice Dačića hit na internetu

Slika ministra spojnih poslova Srbije Ivice Dačića i kćerke američkog predsjednika Ivanke Tramp postala ja pravi hit na društvenim mrežama u Srbiji, ali i u svijetu.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je danas u okviru generalne debate 74. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na skupu na najvišem nivou na temu "Globalni poziv za zaštitu vjerskih sloboda", a u organizaciji SAD.

Tom prilikom Dačić se sreo i sa kćerkom predsjednika SAD Donalda Trampa Ivankom.

Fotografija rukovanje Dačića i Ivanke postala je pravi hit na društvenim mrežama, jer to ne vidi cijeli svijet kao poslovni pozdrav.

Mnogi su primijetili da Ivanka ne nosi brus ispod košulje, pa su uslijedili svakakvi komentari.

Naravno, bilo je i onih šaljivih, ali i onih koji osuđuju ovakav stil Trampove kćerke na jednom zvaničnom događaju.

B(r)east comments unter the photo from Serbian news agency Tanjug in a photo with smirking Serbian Foreign Minister Dačić. I don’t know where to start and if this will be the bottom we reach for daughters of US Presidents going forward. This suffices.https://t.co/s1Qx0lGTuR