Fotografija sa Đokovićem novi razlog za prepucavanje Plenkovića i Milanovića (FOTO)

Fotografi su juče fotografisali hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kako se dobro zabavlja u društvu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i srpskog tenisera Novaka Đokovića na finalu Svjetskog kupa u ragbiju koje se igralo na Stade de Franceu u Saint-Denisu.

Predsjednik Zoran Milanović danas je komentarisao fotografije.

"Čekamo da nam veliki dedramatizator objasni što su to zapravo napravili. Plenković se slikao s Novakom Đokovićem. To je inače onaj rusofil. Genijalni sportaš, za kojega u principu navijam, ali rusofil. Istovremeno se obračunava sa saborskim zastupnicima koji su glasali protiv uvlačenja Hrvatske u rat i obuke vojnika za rat u Ukrajini - jer gledaju hrvatske interese - ali nema problema naslikavati se s ljudima koji su otvoreno na strani Moskve", rekao je Milanović.

AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE/Pixsell

Sad je reagovao i Plenković.

"Kako su obaveze u Bruxellesu završavale u petak, odlučio sam provesti vikend s obitelji, na što mi je on (Macron, op.a.) rekao da pogledamo utakmicu zajedno. U jednom trenutku se pojavio Đoković, nisam ni znao da će biti tamo, fotografirali smo se…

Ali zadnji koji me može prozivati je Milanović, koji nas dovodi u poziciju da moramo objašnjavati stavove Hrvatske, a to je podrška Ukrajini, što je naš stav cijelo vrijeme. Ako je netko rusofil, to je onda on. Čuo sam i da je koristio izraz 'budala', na što mogu reći da su njegove izjave posljednjih godinu dana debilne i sramota za Hrvatsku”, izjavio je Plenković.

