"Fotomontaža srpskih vojnika u Minsku nastavak rata protiv Srbije i Vučića"

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin demantovao je večeras da su srpski vojnici bili prisutni na protestima u Brestu i Minsku, rekavši da su fotografije koje su se pojavile u prilog tim tvrdnjama fotomontaža i ocijenio da je to nastavak specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije, Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.

Pojedini portali preijneli su tvit navodno bjeloruskog analitičara Franka Vjačorka da su srpski vojnici bili u Brestu i Minsku kako bi pomogli vlastima u Bjelorusiji da uguše proteste. Vjačorka je podijelio i fotografije koje je trebalo da posluže kao foto dokaz za njegove tvrdnje.

"Ovo je nastavak specijalnog rata protiv Vojske Srbije i predsednika i vrhovnog komandanta Aleknsadra Vučića. Naravno da se država Srbija ne meša ni na koji način u unutrašnje poslove bio koje zemlje, a ponajmanje Belorusije", rekao je Vulin na RTS.

On je dodao da sve ono čime direktno komadnuje Vučić se najviše i najnemilosrdnije napada.

I made my little investigation, it seems the Serbian Special Operations Unit was present and could participate at the protest crackdown in Belarus. Serbian soldiers were also seen in Brest. today. pic.twitter.com/PzzyNmk6Q9