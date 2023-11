Francuska ambasada nakon kritika: Razmotrićemo vraćanje spomenika gdje su bili

Francuska ambasada u Prištini saopštila je večeras da će "razmotriti tehničke mogućnosti kako bi svi spomenici na vojnom dijelu groblja bili okrenuti onako kako su prethodno stajali".

Saopštenje stiže nakon lavina kritika i osuda srpske javnosti zbog izmještanja spomenika srpskim vojnicima stradalima u periodu od 1912. do 1918. godine, na srpskom pravoslavnom groblju u Prištini, prenosi Euronews.

Ambasada Francuske ističe da "žali zbog polemike vezane za reorganizaciju spomenika na vojnom dijelu pravoslavnog groblja u Prištini".

"U sadašnjim okolnostima i pred izazvanim emocijama, ambasada će razmotriti, zajedno sa svim stranama, tehničke mogućnosti kako bi svi spomenici na vojnom dijelu groblja bili okrenuti onako kako su prethodno stajali, a da to uključi i novu spomen ploču u sjećanje na francuske vojnike koji su izgubili živote tokom službe u okviru KFOR-a", stoji u saopštenju.

"Francuska ambasada poziva na poštovanje sjećanja na sve pale vojnike na frontu tokom Prvog svjetskog rata, onako kako se to čini ceremonijom koja se zajedno organizuje sa ambasadom Njemačke, u znak francusko-njemačkog pomirenja", zaključuje se.

Spomenik srpskim vojnicima stradalim u ratovima od 1912. do 1918. godine u spomen-parku na prištinskom pravoslavnom groblju, pomeren je sa centralnog mesta što to je izazvalo brojne reakcije. Predstavnici Srba i Eparhija raško-prizrenska su burno reagovali, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju poručila je da je o tome obavijestila međunarodne misije na Kosovu.

Šta se zapravo dogodilo?

Kao što je to bilo uobičajeno ranijih godina, ambasadori Njemačke i Francuske u Prištini su zajedno obilježili Dan primirja u Prvom svjetskom ratu odavanjem pošte poginulim borcima. Međutim, ove godine su na fotografijama i snimcima sa odavanja počasti mnogi primjetili jednu razliku, a to je da više nema spomenika koji se do sada uvijek video.

Riječ je o ploči na kojoj piše "Spomenik srpskim borcima palim za slobodu od 1912. do 1918. godine".

Zatim je lokalni paroh obišao groblje i fotografisao izmještene spomenike, a u kosovskoj policiji, gdje je prijavio slučaj, rečeno mu je da je izmještanje uredilo jedno preduzeće po nalogu ambasade Francuske u Prištini.

Reporterka Euronews Srbija sa KiM Anđelka Ćup je obišla groblje da bi provjerila kako sada izgleda mjesto o kojem se mnogo priča prethodnih dana. Kako kaže, sa jedne strane se nalazi ploča koja je tu stajala i ranije, s tim što je u njenom donjem redu i na albanskom jeziku dopisano da se radi o poginulim francuskim vojnicima.

Do te ploče se nalazi još jedna bijela koju je prije pet godina podigla ambasada Njemačke i koju je posvetila svojim poginulim vojnicima. Zatim stoji nova ploča francuskim vojnicima, i to na mjestu gdje se nalazila ploča na kojoj je bio ćirilični natpis i koja je pomjerena potpuno sa lijeve strane.

Reporterka naglašava da je za ekstremne krugove na Kosovu predstavljao problem to što je ta ploča bila vidljiva kada su dolazili ambasadori za Dan primirja, jer taj dio javnosti "ne smatra da bi trebalo odati počast srpskim vojnicima".

Štaviše, ona je razgovarala i sa jednim od predstavnika opštine koji joj je rekao da oni apsolutno nisu krivi za izmještanje i da se njima niko nije obratio za dozvolu, već su samo obaviješteni šta će se dogoditi.

Takođe je razgovarala i sa čovjekom koji nadzire radove na groblju i koji joj je rekao da je grupa radnika došla na zahtjev francuskog ambasadora i pomjerila ploču.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.