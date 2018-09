Francuski mediji objavili kako bi izgledala "nova mapa Kosova"

PARIZ - Francuski "Mond" objavio je dva teksta o eventualnoj razmjeni teritorija između Beograda i Prištine, kao i mapu Kosova sa svojim tumačenjem kako bi izgledala "izmjena granica, uz ocjenu da su "etnički mozaik, ključne infrastrukture i kulturna zdanja prepreke za projekat ponovnog definisanja granica".

Pariski dnevnik, u prvom tekstu, ukazuje da "razmjena teritorija zasnovana na čisto etničkim kriterijumima zabrinjava" i da se "u debati o eventualnoj izmjeni granica između dvije strane međusobno sudaraju etika i pragmatizam".

List prenosi objašnjenje francuskog geografa Mišela Fušea, koji kaže da "ne treba miješati nepovredivost i neprikosnovenost granica".

"Granice su nepovrijedive sa stanovišta međunarodnog prava, to jest ne mogu silom biti dovedene u pitanje, ali nisu neprikosnovene: mogu se pomjeriti ako dvije strane postignu sporazum", kaže Fuše, a prenosi Tanjug.

Priznat 1975. na Helsinškoj konferenciji SSSR-a i zapadnjaka, a svečano predstavljen 1990. Pariskom poveljom, ovaj princip je, napominje "Mond", omogućio njemačko ujedinjenje nakon pada Berlinskog zida.

​"Između 1989. i 1992, u Evropi — uključujući Ukrajinu i Bjelorusiju — bile su uspostavljene 22 nove granice, duge 11.149 kilometara", izračunao je Mišel Fuše.

Pariski list napominje da bi, u slučaju teritorijalne razmjene između Beograda i Prištine, međutim, prvi put bilo riječi o novim granicama iscrtanim na čisto etničkoj osnovi, a ne više na ranijim administrativnim linijama konstitutivnih republika ili autonomnih regiona bivše Jugoslavije.

Ova novina, konstatuje se u analizi, u regionu u kojem etničko pitanje ostaje veoma živo, kod većine posmatrača probudila je obazrivost.

U drugom tekstu, "Mond" navodi da je projekat ponovnog utvrđivanja granica na zapadu Balkana predstavljen kao rješenje za stabilnost poslije 20 godina zamrznutih sukoba, ali ističe da stanovnici relevantnih zona strahuju od ponovnog "etničkog čišćenja".

Pariski dnevnik je, na svom nalogu na Tviteru, objavio i mapu Kosova, uz koju stoji natpis:

"Između Kosova i Srbije, etnički mozaik, ključne infrastrukture i kulturna zdanja predstavljaju prepreke za projekat ponovnog definisanja granica".

Not a bad map from today’s Le Monde (some errors and omissions on the regional map) of what’s at stake in the #Serbia #Kosovo land swap idea pic.twitter.com/FnXMB1gZyK