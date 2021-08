Gagi Antonijević: Bjelogrlić potpuno razularen udarao po meni

Glumac Dragan Bjelogrlić nasrnuo je na slavnog reditelja Predraga Gagu Antonijevića, tokom festivala u Nišu.

Antonijević je za TV Pink kaže nije imao nikakav vizuelni, niti verbalni kontakt sa Draganom Bjeloglićem.

"Sve te priče o tome da sam ja njega provocirao je izmislio u policiji na saslušanju da bi opravdao ono što je uradio. Apsolutno nikakav kontakt nismo imali. Kada se vrati kamera dva, tri sata unazad jasno se vidi da sedimo ja iza jednog, on iza drugog ugla, nikakve komunikacije nije bilo", kaže Antonijević.

Kako dodaje, to je bilo mučko i podlo djelo jer je on sjedio okrenut na suprotnu stranu od one sa koje došao i nije video Bjelogrlića dok mu nije prišao.

"Kada sam krenuo sam da se okrećem, mislio sam da je konobarica, on je imao belu majcu, a ona belu košulju i direktno sam popio pesnicu bez i jedne reči. Nisam mogao da ustanem jer to bio nizak i mek kauč, bio sam kao vreća za udaranje. On je potpuno razularen udarao po meni koliko je stigao", naveo je Antonijević.