Gasi se zagrebački Hipodrom?

ZAGREB - Gašenjem zagrebačkog Hipodroma mnogo ljudi ostaće bez posla, a biće uništen i konjički sport u Hrvatskoj, izjavio je predsjednik Hrvatskog konjičkog saveza Mladen Brezić, povodom odluke gradskih vlasti, prenosi danas portal Index.hr.

Svi vlasnici konja na Hipodromu i konjički klubovi dobili su obavještenje od Grada da do 1. decembra ove godine moraju da presele svoje konje.

Brezić za portal rekao da je gradonačelnik Milan Bandić vlasnike konja uputio da se presele u privatne objekte, ali je istakao da to ne bi bilo kvalitetno rješenje, jer nijedan privatni objekat nema ni približno takve uslove kakve ima Hipodrom.

"Najuspješniji konjički klubovi su na Hipodromu, kao i treneri. To je mjesto gdje se sport razvija, to nije neka privatna inicijativa. Ovime se gasi konjički sport u Hrvatskoj", upozorava Brezić.

On je rekao da vlasnici konja neće pristati na preseljenje.

"Mi na to ne pristajemo jer smatramo da nas štiti Zakon o sportu. Član 68 kaže da se, i ako dođe do pomjeranja nekog sportskog objekta, mora osigurati neki drugi namjenski objekt. To ne važi jedino u slučaju da država proglasi zemljište Hipodroma javnim interesom", objasnio je Brezić.

Index.hr navodi da je od nekoliko izvora saznao da postoji mogućnost da država to i učini i tako izmjesti sve vlasnike konja s Hipodroma.

Zaposleni na Hipodromu rekli su da su u šoku, iako se godinama govorilo o mogućnosti preseljenja Hipodroma.

"Problem je u tome što Grad uopšte ne nudi alternativnu lokaciju i ne znamo šta će biti sa konjima", rekli su zaposleni, dodajući da se grozno osjećaju jer, kažu, moraju da budu "grobari" Hipodroma.