General Lazarević: Kopnena invazija iz 1999. osmišljena u Pentagonu

BEOGRAD - Srpski general u penziji Vladimir Lazarević tvrdi da je NATO 9. aprila 1999. godine pokušao i kopnenu invaziju na Kosovo i Metohiju, ali da je zaustavljen i ističe da je operacija osmišljena u Pentagonu.

Lazarević je naveo da je akcija "Strela" imala dva kraka, od kojih jedan ka Đakovici, a drugi ka Prizrenu, čime je odbacio navode pojedinih medija i analitičara u Srbiji da je izmislio da je NATO pokušao kopnenu invaziju na Kosovo i Metohiju.

"Kamo sreće da sam izmislio kopnenu invaziju NATO snaga na Kosovu i Metohiji 1999. godine jer onda ne bi bilo stradalih. O tome je pisao i njihov glavnokomandujući Vesli Klark u svojoj knjizi, pa, ako ne veruju meni, neka pročitaju te `svoje` kojima veruju", rekao je Lazarević, koji je u vrijeme NATO agresije na Srbiju bio na čelu Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije.

On je ponovio da se do potvrde njegovih riječi može doći i preko vojnih izvještaja s terena, prenose "Večernje novosti".

"Više je od hiljadu dokumenata koja o tome govore, a ima i živih svedoka. Ne pričam o udarima iz Rumunije, Mađarske ili BiH, gde je NATO imao svoje snage, već o napadu iz Albanije", rekao je Lazarević.

On kaže da je napad "Strela jedan" započeo na Vaskrs - 9. aprila 1999. godine na prostoru Đakovice u dužini od 60 kilometara i da je trajao do kraja rata.

"Kada ni posle mesec dana nisu uspeli da prođu, onda su promenili pravac napada i sredinom maja pokrenuli još žešću akciju `Strelu dva`, preko Paštrika ka Prizrenu. Ona je trajala do 10. juna", naveo je Lazarević.

On kaže da je Vojsku Jugoslavije napadalo nekoliko hiljada pripadnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova /OVK/, nekoliko hiljada pripadnika regularne albanske vojske i nekoliko hiljada vojnika NATO, među kojima je u Atlantskoj brigadi bilo više stotina američkih vojnika albanskog porijekla.

"Braća Bitići su bila u toj Atlantskoj brigadi. To je sve pešadija, ne govorim o artiljerijskim i raketnim snagama", naveo je Lazarević.

Lazarević kaže da je i Haški tribunal dobio dokumentaciju preko svjedoka tužilaštva iz OVK da je operacija "Strela" osmišljena i pokrenuta u Pentagonu.

To je, kaže on, klasična američka doktrina, vazdušno-kopnena bitka, a sve je to dokumentovano, dok su NATO oficiri iz svog štaba komandovali tim napadima.

"Čak smo 14. aprila zarobili tri američka podoficira u borbenom vozilu na našoj teritoriji. Šta su tu radili? Pa ratovali. Prema Uroševcu i Đakovici su bacali bojne otrove koje nismo mogli da identifikujemo. Uticali su na ponašanje vojnika, izazivali im dezorijentisanost u prostoru i nemogućnost uočavanja neprijatelja", rekao je Lazarević.

General Božidar Delić kaže da je kopneni napad "Strela" preko Peštera čisto američka operacija, da su je izvodili Albanci i albanska vojska, a na granici im je podršku davala američka borbena grupa "Jastreb", sa 24 helikoptera "apač" i opremom za otkrivanje i gađanje srpske artiljerije, a tu su bili i NATO instruktori i specijalci.

"Ako tražite dlaku u jajetu, ne može se reći da je bilo američkih ili francuskih pešadijskih jedinica na terenu, ali Albanci su bili NATO pešadija. Imali su ih koliko hoće. Amerikanci nigde ne koriste svoje pešadince ako imaju lokalne. Prema svim vojnim pravilima, taj napad se smatra kopnenom agresijom NATO", istakao je Delić.