Ginekolog o trudnici s mrtvim plodom u Hrvatskoj: Nije bila hitan slučaj

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš je poslao zdravstvenu inspekciju u KBC Split nakon što je trudnica s Brača juče satima čekala hitni medicinski prevoz u Split, a jutros je rodila mrtvu bebu na trajektu.

"Informirani smo o događaju te smo u tijeku prikupljanja svih relevantnih informacija od svih uključenih zdravstvenih institucija te ćemo po dobivanju istih u najkraćem periodu odlučiti o proceduri koja uključuje upućivanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora u zdravstvene ustanove u kojoj je pacijentici pružena zdravstvena skrb", rekao je ministar Vili Beroš, prenosi Index.hr.

Šef Klinike za ženske bolesti i porode u KBC-u Split dr. sc. Marko Dražen Mimica je za 24 sata rekao da je žena dobila samo pripremne tablete za pobačaj, a za dva dana je trebala dobiti i one za trudove. Sve je, tvrdi, odrađeno regularno.

"Prema mojim saznanjima od kolega, riječ je o pacijentici koja je imala trudnoću od tri mjeseca i plod po dolasku k nama više nije bio živ. Nije bio hitan slučaj. U našoj je dnevnoj bolnici pacijentica obrađena, napravljene su sve uobičajene pretrage, i postupak u takvim slučajevima - tabletama se izaziva pobačaj, a tablete se daju u dva navrata", rekao je.

"S pacijenticom se to iskomunicira i objasni te se donese zajednička odluka hoće li ići kući ili ne. Očito se nije sve moglo predvidjeti. Rutinski takve pacijentice ne ostavljamo u bolnici, to napravimo samo onda kad očekujemo da bi se nešto moglo događati. Ne znam je li liječnik znao da je žena s Brača, jesu li to iskomunicirali međusobno", kaže ginekolog.

Na pitanje bi li, moguće, plod bio spašen da je žena u KBC Split s Brača dovezena ranije, odgovara kako je plod po njenom dolasku već bio mrtav, i puno prije, navodi Index.hr.