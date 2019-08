Glumac Nenad Jezdić odgovorio na osude: Odazvao sam se na poziv svoje države

Proslavljeni srpski glumac, Nenad Jezdić je osuđen od strane srpske elite na društvenim mrežama zbog činjenice da se odazvao pozivu da dočeka delagaciju srpskog predsjednika Aleksandra Vučića tokom obilaska novog autoputa koji je u nedjelju svečano otvoren i čita monodramu "Miloš Obrenović" u kostimu kneza Srbije.

Jezdić je prokometarisao činjenicu da je osuđen zbog toga što je radio svoj posao, te otkrio da je ovo njegovo jedino obraćanje medijima i javnosti u Srbiji.

"Iskreno se radujem velikoj i važnoj stvari, kako za nas, tako i za one generacije koje dolaze za nama. Ovaj događaj od pre dva dana nije u suprotnosti sa svim što sam pre radio i govorio prilikom sličnih prigoda. Politikom nemam nameru da se bavim. Zašto politizovati nesto što jeste deo mog posla!?", upitao se Jezdić, pa nastavio:

"Pa, ko je trebalo da čita monodramu 'Miloš Obrenović' po tekstu Milovana Vitezovića u kostimu koji jeste moj kostim i iz projekta u kome sam igrao pre 10 godina? Neko od državnika ili glumac? Odazvao sam se na poziv svoje države. Ideja je bila da se javno i u radosti setimo velikog imena i značaja Kneza Miloša. Skepsa i paranoja su nepotrebne. Ja se od srca radujem narodnom uspehu i dobitku kroz taj autoput.To je put svih nas. Mi kao narod silnu dangubu napravismo da bi se bavili ogovaranjem", rekao je glumac i prokomentarisao napade lažne elite na društvenim mrežama.

"Čitava ova internet čarlama oko proslave i autoputa najbolje i opisuje na kakvom se putu kao ljudi i građani nalazimo. Sa čime ćemo mi izaći pred one koji dođu posle nas. Sa pljuvanjem, ogovaranjem mržnjom i ne činjenjem. Ako će nam jezik i tastature biti oružje, a ne ono što realno možemo da napravimo, onda bolje da nas nema. Postoje stvari koje su od nacionalnog značaja, projekti koji su napravljeni od našeg zajedničkog novca, gde mi kao narod treba da budemo jedinstveni i složni. Uvek sam se odazivao i uzimao učešće u svečanostima koje je organizovala crkva, vojska, policija i naravno država. Podele na opoziciju i vladajuće me nikada nisu zanimale. Ne želim da budem deo dirigovanih i neprirodnih podela mog naroda", rekao je Jezdić i dodao:

"Razumem ljude koji su zbog dugogodišnje loše atmosfere u društvu i ogromnog stradanja našeg naroda postali paranoični i sam sam tome sklon. Nikad se neću baviti politikom ili davati političke podrške u predizbornim kampanjama. Nikada to nisam ni činio. To me ne zanima. Za mene postoje samo ljudi ili me stvarnost demantuje!? ", upitao se proslavljeni srpski glumac koji je otkrio da će ovo biti njegovo jedino obraćanje javnosti.

(kurir.rs./alo.rs)