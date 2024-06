Go skakao po cesti i zaustavljao auta, sve zbog duga od 1.000 evra

ZAPREŠIĆ - ​Natjerali su ga da se skine. U strahu za život sa sebe je pred njima petoricom tako počeo svlačiti majicu kratkih rukava, hlače u kojima je bilo 37 evra, tenisice, gaće i čarape. Povod? Dug od 1.000 evra koje D.M. nije vratio V.K-u. Čim je uočio da je ekipi pala "koncentracija", krenuo je trčati prema nasipu u smjeru rijeke Krapine. Za njim su krenuli i oni. Ali, za razliku od njih, on je skočio u rijeku i preplivao na drugu stranu te se popeo na auto-put A2 dok je ekipa "otmičara" ostala uz korito rijeke posmatrati njegove dalje poteze.

Go kao od majke rođen Zagrepčanin D.M. je mahnito po cesti skakao i mahao rukama. Tražio je pomoć po auto-putu pokušavajući zaustaviti vozila. Na kraju mu je jedina stala policija, tačnije policajci Mobilne jedinice saobraćajne policije MUP-a. Bilo je to oko 13.30 sati 15. juna prije sedam godina kada su ga golog smjestili u policijsko vozilo i odvezli u Policijsku stanicu Zaprešić, gdje im je otvorio dušu, pa je vrlo brzo uslijedilo i hapšenje V.K., D.B. (44), B.P. (51), D.G. (52) te Ž.J. (49) zbog protivpravnog oduzimanja slobode i protivpravne naplate.

Cjieli postupak se "razvukao" na sedam godina, prvooptuženi V.K. kojem je D.M. dugovao novac u međuvremenu je 2021. preminuo, dok su (pre)ostala četvorica prije desetak dana osuđeni na jednogodišnje uslovne kazne zatvora sa četverogodišnjom uslovnom. Trojica su oslobođena i plaćanja sudskih troškova, dok B.P. jedini mora platiti 50 evra sudskog paušala.

Sva četvorica su priznala krivicu, izrazila žaljenje i kajanje te obećala da se više ništa slično ponoviti neće.

"Do svega toga je došlo radi ponašanja oštećenog" rekli su složno optuženi na sudu. Takođe su svi redom zavapili i da ih što blaže kazne jer, osim što do sada nisu osuđivani, svi redom prolaze teške zdravstvene bitke. Neki su i operisani.

A prema optužnici tužilaštva, oni su kobnog dana oštećenom D.M. priuštili sate horora. Zadatak im je bio naplatiti od njega 1.000 evra koje je posudio od V.K. dvije sedmice ranije uz mjesečnu kamatu od 20 odsto. U tu je svrhu Ž.J. nazvao oštećenog oko 08.00 sati te mu rekao da se nađu u kafiću na željezničkoj stanici u Zaprešiću, i potom ga dočekao u društvu D.B..

Sjeli su za sto i naručili piće, a ubrzo su im se pridružili i zajmodavac te B.P. i D.G. Oštećeni je sa zajmodavcem sjeo za drugi sto, gdje je V.K od njega tražio odgovor zašto mu se ne javlja na telefon i kad će mu vratiti novac te mu jasno dao do znanja: "Danas se neću odvojiti od tebe sve dok mi ne vratiš novac." Ujedno mu je kazao i da će ga odvesti u svoju vikendicu u Podravinu gdje će ga zatočiti u podrum i gdje ga niko neće više naći.

Potom je uslijedio šok za oštećenog. Zajedno su izašli iz lokala van gdje su ga počeli udarati nogama i rukama po cijelom tijelu i usput ga ugurali u plavi Fiat koprivničkih oznaka parkiran u blizini Kauflanda. Vozilom je upravljao D.B. te su krenuli prema obilaznici do motela Plitvice. Putem su ga udarali i tražili novac. Dug se popeo na 1.200 evra.

"Moraš platiti i trošak angažovanja ostalih, a to je 1.200 evra, plus za svaki sat 65 evra kamata" ustrajao je V.K. Pa je oštećeni krenuo zvati okolo poznanike moleći ih za pozajmicu novca.

Okrenuo je čak i broj svoga oca koji mu takođe nije mogao pomoći jer je bila nedjelja i banke nisu radile.

"Odvezli su me do nasipa rijeke Krapine ispod mosta. Silom su me izvukli iz auta van. Udarali su me rukama i nogama po tijelu. U više navrata me vraćali u prtljažnik i izvlačili van. Povremeno su otvarali poklopac i udarali me, te me opet zatočili. Davili su me gumenim cijevima te mi rekli da imam još jednu jedinu šansu i dali mi da obavim još jedan telefonski poziv. Nazvao sam oca, ali mi ni on nije mogao tog trenutka novčano pomoći. Izvukli su me iz prtljažnika, navukli su na ruke medicinske rukavice i govorili mi da od sada novac više nije bitan i da će me ubiti. Naredili su mi da se skinem go. Kad sam skinuo zadnji odjevni predmet, počeo sam trčati prema Krapini u koju sam uskočio i preplivao je" ispričao je policiji oštećeni muškarac nedugo nakon što su ga upravo policajci uočili kako go traži pomoć na auto-putu.

U odjeći koju je ostavio na mjestu maltretiranja imao je 300 kuna i mobitel Meanit pa je na taj način, naglasio je, "prebio" dio dugovanja prema sad već pokojnom muškarcu, piše "Jutarnji list".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.