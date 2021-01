Godišnjica upozorenja UN o opasnostima osiromašenog uranijuma na KiM

BIJELJINA - Ujedinjene nacije /UN/ saopštile su na današnji dan 2001. godine da su "pronađeni dokazi o radioaktivnosti na osam od 11 testiranih područja na Kosovu".

Nekadašnji američki diplomata Ričard Holbruk nazivao je put između Kijeva i Kline na Kosovu i Metohiji "najopasnijom saobraćajnicom na svijetu".

To je bilo devedesetih godina prošlog vijeka, kada su se na tom području vodile žestoke borbe između srpskih i terorističkih albanskih snaga.

NATO je 1999. godine danima bombardovao Srbiju, između ostalog i uranijumskim projektilima.

Gađajući srpske odbrambene položaje, NATO je upotrebljavao i municiju sa osiromašenim uranijumom.

UN su sakrile od javnosti izvještaj u kojem se navodi da je NATO tokom bombardovanja bacio na Kosovo i Metohiju oko 10 tona osiromašenog uranijuma.

Taj izvještaj sastavio je šef Misije za prostorni program UN Bakarija Kante.

Izvještaj objašnjava da su NATO snage izvršile bombardovanje u vrijeme sjetve, a osiromašeni uranijum je uticao na kvalitet vazduha, zemlje i vode, što je izazvalo posljedice u lancu ishrane.

Zbog toga su buduće generacije izložene povećanju broja oboljelih od raka i leukemije, pobačaja i deformacija novorođenih beba.

Dio Kanteovog izvještaja iz 1999. godine o užasnim posljedicama bombardovanja Srbije nikada nije zvanično objavljen.

Dijelovi tog izvještaja su, ipak, dospjeli u javnost zahvaljujući nezavisnom američkom novinaru Robertu DŽejmsu Parsonsu.

"Svaki važniji cilj u Srbiji tokom NATO bombardovanja 1999. godine gađan je različitom vrstom oružja. Jedan od najviših zvaničnika UNEP-a /Program UN za životnu sredinu, čiji su stručnjaci istraživali posljedice bombardovanja/ potvrdio mi je to.

Oni su, zapravo, testirali oružje na civilnom stanovništvu. To je nezapamćen ratni zločin", naveo je Robert DŽejms Parsons, novinar koji je objavio tajni izvještaj UN o posljedicama NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

Nezavisni novinar, čiji su tekstovi o NATO agresiji objavljeni u nekoliko švajcarskih dnevnika, kao i francuskom "Mondu", kaže da je to bila prva u nizu "humanitarnih" intervencija koje su dovele do stravičnih stradanja, poput one koja je razorila Libiju.

Parsons je zapanjen što su se SAD i NATO odlučili da jedan narod usred Evrope zaspu bombama sa osiromašenim uranijumom. On tvrdi da je u to vrijeme sprovedena strašna kampanja u medijima da bi se sakrile katastrofalne posljedice bombardovanja i opravdao napad na Jugoslaviju.

"Tim UNEP-a je, dok je još trajalo bombardovanje, sastavio preliminarni izvještaj o humanitarnoj katastrofi koji je izazvalo bombardovanje osiromašenim uranijumom, ali taj izvještaj nikada nije zvanično objavljen. Kada sam ga ja objavio u novinama i sam sam trpio velike pritiske zbog toga.

U to vrijeme još je bilo živo sjećanje na posljedice koje su američki vojnici trpjeli zbog korištenja uranijumske municije u Zalivskom ratu. NATO ni po koju cijenu nije htio da dozvoli da se govori o osiromašenom uranijumu u Evropi", objašnjavao je Parsons.

NATO je, prema Parsonsovim riječima, pokušao da spriječi UN da poslije rata pošalju tim istraživača u Srbiju. Na kraju, napravljen je kompromis - ekipa UN je došla u Srbiju, ali nigdje nisu išli bez pratnje vojnika NATO-a.

Vodili su ih isključivo na mjesta na kojima nije korištena uranijumska municija ili na lokacije koje su prije toga očistili.

"Izvještaj koji je poslije toga sastavljen je besmislen. Zapadni mediji se tim problemom gotovo uopšte nisu bavili. Iz nekog razloga, jednostavno su slušali ono što je portparol NATO-a DŽejmi Šej govorio", navodio je Parsons.

Međutim, kod službenika i vojnika koji su poslije bombardovanja poslati na Kosovo i Metohiju svijest o opasnosti od radijacije izazvane rasijanim uranijumom i te kako je postojala. Parsons navodi primjer holandskih vojnika koji su upozoreni da na Kosovu i Metohiji ne jedu ništa van vojnih baza u kojima je služena uvezena hrana.

Frederik Barton, zamjenik visokog komesara UN za izbjeglice, tražio je od Svjetske zdravstvene organizacije da uradi studiju o uticaju uranijumske municije. Ta studija nikada nije završena jer je Međunarodna agencija za atomsku energiju iskoristila svoje pravo da to zaustavi.

Ipak, jedan ruski profesor iz Svjetske zdravstvene organizacije dao je nezavršen izvještaj Bartonu.

Poslije toga, Barton je tražio da se na Kosovo i Metohiju ne šalju trudnice, kao i da se uvede pravilo da na to područje niko ne može da bude poslat ako ne želi.

Barton je nakon toga ostao bez posla iako je već bio smatran nasljednikom Sadako Ogate na čelu Komesarijata.