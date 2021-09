Gojković: Kovid propusnice neće rešiti rast broja zaraženih

BEOGRAD - Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je danas da kovid propusnice neće riješiti problem rasta broja zaraženih i dodao da one mogu poslužiti samo kao mjera sa kojom će neko biti natjeran da se vakciniše.

Gojković je kazao za TV K1 da trenutno Krizni štab razmatra da li će se uvoditi kovid propusnice i da u okviru razmatranja sagledavaju i iskustva u inostranstvu koja pokazuju da je broj vakcinisanih neznatno povećan.

"Kovid propusnice neće rešiti problem rasta broja zaraženih, a ključno pitanje je da li ćete sa kovid propusnicama naterati ljude da se vakcinišu. Francuska je to uvela, ali se broj vakcinisanih neznatno povećao", kazao je Gojković.

Kako je naveo, lično za njega kovid propusnice nisu dobra mera jer, kako pojašnjava, kada se neko tjera na nešto, pogotovo Srbi, oni neće htjeti iz inata da to učine.

Na pitanje zašto se Krizni štab ne sastaje često kao ranije i da li postoje neke nesuglasice među članovima, Gojković kaže da se sastaju na dnevnom nivou, a ne samo kada su tu mediji, kao i da ne postoje nikakvi problemi.

"Najveći problem Kriznog štaba nije toliko vezan za broj zaraženih. U strategiji pandemijske borbe najvažnije nam je da očuvamo zdravstveni sistem i da pružimo pravu lekarsku negu svima koji obole", kazao je on.

Navodeći da se moraju lijječiti i vakcinisani i nevakcinisani, Gojković ukazuje na to da je oko 75 odsto hospitalizovanih nevakcinisano, a da je na intenzivnoj njezi, gdje su pacijenti sa najtežim kliničkim slikama, manje od 10 odsto onih koji su vakcinisani.

Od hopsitalizovanih koji su vakcinisani, na respitatoru su oni koji su, kako je rekao, izuzetno imuno kompromitovani i to stariji ljudi.

Na pitanje da li je neko vakcinisan preminuo, Gojković kaže da jeste, ali da se taj broj procentualno u odnosu na sve preminule mjeri u promilima.

Kada je riječ o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, Gojković kaže da se nalazimo u talasu epidemije koji traje već više nedelja.

"Zaustavili smo eksponencijalni rast zaraženih, sada je negdje oko sedam, osam hiljada, sutra, prekosutra, broj novozaraženih će biti manji ili isti", naveo je.

Ističe da se ne može očekivati povećanje broja novozaraženih, izuzev da se desi neka velika zaraženost od nekoliko hiljada ljudi u istoj fabrici što je, dodaje, malo vjerovatno.

Gojković je ponovo apelovao na građane da se vakcinišu i istakao da je virus korona infektivna bolest, koje se liječe prevencijom, što je vakcina.

Ukazao je na to da svi moraju da shvate da ćemo sa koronom, mada ne u ovom obimu, morati da živimo, kao i da će se svi zaraziti.

"Čim dođete u kontakt sa virusom vi ste zaraženi, a da li će se to razviti u bolest pitanje je kolika je količina virusa i kakav će biti imuni odgovor vašeg organizma. Bićete pozitivni ako se bolest razvila", kaže Gojković.

Ističe da je ključno to što kada je neko vakcinisan, imuni sistem će savladati virus u početnom stadijumu.

"Brine me veliki broj ljudi koji su hospitalizovani, da će njihov broj rasti i kako će to zdravstveni sistem uspeti ponovo da savlada i najviše me brine kako će nekovid pacijenti da se leče", zaključio je Gojković.