Gojković: Verovatno postoji objašnjenje za Orbanovu kartu "velike Mađarske"

BEOGRAD- Predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković nije vidjela spornu fotografiju mađarskog premijera Viktora Orbana, na kojoj je globus sa takozvanom "velikom Mađarskom", ali vjeruje da za to postoji objašnjenje.

"Nisam videla fotografiju Orbana pored neke sporne fotografije. Verovatno postoji objašnjenje za to, ali to je u domenu spoljopolitičkih odnosa naše dve zemlje i sigurno ćemo dobiti odgovarajuće odgovore, kako se to već u diplomatiji i radi", rekla je Gojkovićeva novinarima.

Mediji su prije nekoliko dana prenijeli da je Orban na svom zvaničnom Facebook profilu objavio mapu "velike Mađarske", koja obuhvata dijelove Hrvatske i Slovenije, ali i cjelokupnu teritoriju Vojvodine.