Goran Džonić za ubistvo Đokića optužio braću iz Moravca

Goran Džonić, koji je uhapšen u četvrtak zbog sumnje da je ubio brata od tetke Gorana Đokića (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu dvadesetpetogodišnju kćerku Lidiju, priznao je krivicu, ali se branio da on nije jedini izvršilac svirepog ubistva.

On je za saučesništvo optužio ljude iz aleksinačkog kriminalnog miljea braću K. M. (40) i A. M. (39), koji su sinoć uhapšeni. Mada su se u medijima pominjala imena još trojice navodnih izvršilaca i pomagača, uključujući i Goranovog sina, zvanično je potvrđeno samo hapšenje K. M. i A. M.

S obzirom na to da policija nastavlja istragu nezapamćenog zločina ne isključuje se mogućnost da već u toku dana slobode bude lišen još neko ko bude osumnjičen za smrt tročlane porodice.

Međutim, kako se saznaje, za sada čak ni uhapšenu braću osim Goranovih riječi, ne tereti ništa drugo.

"Intenzivno se prikupljaju dokazi kako bi se proverile Džonićeve tvrdnje da nije bio jedini izvršilac. On se branio da je bio ucenjen, da mu je smešteno tako što je ukradeni novac zakopan na imanju njegovog sina i nudio se da svedoči protiv navodnih saučesnika. Do sada pronađeni dokazi terete samo njega. Pištolj kalibra devet milimetara koji policija pronašla u njegovom stanu u Aleksincu odgovara oružju kojim su Đokići usmrćeni. Ukradeni novac pronađen je dobro sakriven na ograđenom imanju koji pripada njegovom sinu zamotan oko korena jednog stabla. Da policija nije koristila detektor metala, ko zna da li bi taj dokaz bio ikada otkriven. S obzirom na to da je nađeno nešto preko 40.000 evra, a da se sumnja da je ukradeno bar dvesta hiljada, pretraga tog imanja, ali i Goranove porodične kuće i okućnice u Moravcu se nastavlja. On odbija da kaže gde je ostatak para i tvrdi da ih je podelio sa saučesnicima, ali pitanje je da li je to zaista istina, naročito nakon tvrdnji rodbine da je bio u finansijskoj krizi, a da je dobro znao gde Goran drži pare", navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Mada je nesporno da uhapšena braća važe za žestoke momke, te da su hapšeni zbog ozbiljnih kriminalnih radnji, neke stvari njihovo učešće dovode u sumnju.

"Oni su već saslušavani zbog ovog ubistva baš zbog svoje reputacije. Bili su u inostranstvu, na poziv policije su došli, kao i desetine drugih podvrgnuti su poligrafskom testiranju i ništa nije ukazivao na njih sve dok ih Goran nije označio kao saizvršioce", objašnjavaju izvori Kurira.

Međutim, ne vjeruju svi, čak ni oni koji su sa njima imali posla, da su braća ubila Đokiće.

"Ne libe se oni krivičnih dela, bavili su se svačim, zato su i imena menjali. Lično mislim da ne bi uradili takav zločin u svom mestu. "Otmeniji" su ali i oprezniji. Znali bi da bi na njih odmah pala sumnja, na kraju krajeva, logično bi bilo da, ako su zaista Goranovi saučesnici, pobegnu nakon njegovog hapšenja, naročito ako su zaista uzeli takav novac - navodi sagovornik za Kurir.

Goran Džonić je trenutno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu nakon čega će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu koji treba da odluči o pritvoru.