Jevtić i poslije presude za obljubu maloljetnika igra u predstavama

Glumac Goran Jevtić (41), koji je odlukom Višeg suda u Somboru osuđen na deset mjeseci zatvora zbog polnog uznemiravanja maloljetnika, u četvrtak veče je u matičnom pozorištu "Boško Buha" igrao u prvoj predstavi (39 stepenika) poslije izricanja presude.

Kada je riječ o mjestu izdržavanja kazne, pravosudni zvaničnici se slažu da je o tome prerano govoriti jer nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi. Obično, osuđenici na kazne do godinu dana, ukoliko im je to prva sankcija, služe u zavodu u Padinskoj skeli. Ali, osim visine kazne, na to gdje će Jevtić provesti naredne mjesece, ukoliko njegova osuda postane izvršna, zavisi i koje mu se prebivalište vodi u ličnoj karti. Nisu rijetki slučajevi da osuđeni, prije nego što krenu na izdržavanje, promijene adresu stanovanja, da bi se našli u zatvoru za koji procijene da je za njih najbolji.

Kako "Novosti" nezvanično saznaju, prije donošenja konačne presude glumcu je ostala još mogućnost žalbe Ustavnom sudu, pa će Jevtić nastaviti da radi svoj posao, kao i do sada, i na sceni matičnog teatra, ali i u drugim pozorištima. Do kraja oktobra, Jevtića očekuje pet predstava na programu "Buhe", u Teatru "Vuk" sredinom mjeseca jedan naslov, kao i jedan na sceni Narodnog pozorišta. Inače, on je u stalnoj postavci predstave za djecu "Aladinova čarobna lampa", gdje glumi duha iz lampe.

Jevtiću, kojem je Osnovni sud u Somboru u martu izrekao prvostepenu presudu od 10 mjeseci kućnog zatvora, zbog optužbe da je obljubio šesnaestogodišnjaka L. K. iz ovog grada, kazna je preinačena u deset mjeseci zatvora u nekoj od kazneno-popravnih ustanova u Srbiji.

Na prvostepenu presudu žalili su se i Jevtić, i tužilac, a Veće Višeg suda u Somboru u utorak je odlučilo da preinači kaznu jer je ocijena drugostepenog suda da će se ovako postići svrha kažnjavanja. Osim zatvorske kazne, glumcu je zabranjena i komunikacija s oštećenim L.K.

Optužnica je teretila Jevtića da je u avgustu 2014. obljubio šesnaestogodišnjaka tako što ga je primoravao na oralni seks u toaletu pozorišta u Somboru poslije tradicionalne manifestacije "Pozorišni maraton". Istraga protiv glumca je pokrenuta naredne godine, nakon što su slučaj policiji prijavili roditelji dječaka.

Kako se nezvanično saznaje, još nije poznato ni da li će se Jevtićevo ime naći u registru pedofila. Naime, ta procedura nije automatizovana, već zavisi od suda pred kojim se vodio proces.

"Nakon pravosnažne i izvršne presude na sudu je da obavijesti Ministarstvo pravde o sankciji i zatraži upis u registar. Da li će to biti i urađeno zavisi od suda u Somboru", kažu izvori Novosti u Nemanjinoj.