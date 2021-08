Gost preminuo nakon tuče s vlasnikom kafane

E.T. (40) iz sela Đerekare kod Tutina preminuo je nakon tuče koja se dogodila u srijedu uveče, kada ga je, kako se sumnja, pesnicom udario vlasnik kafane M. L.

E.T. je od siline udarca pao i nezgodno udario glavu o pod. Prevezen je u dom zdravlja, gdje je podlegao povredama. Policija je ubrzo nakon toga kod kuće pronašla M. L., te je on uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Šta se tačno desilo i kako je došlo do kobne tuče, kao i šta je tačan uzrok smrti, biće utvrđeno istragom, piše "Kurir".

"Gosti su se sukobili sa vlasnikom kafane, a zbog čega, još se ne zna. Rasprava je ubrzo prerasla u tuču. U jednom trenutku navodno je M. L. pesnicom udario E.T. On je od siline udarca pao na pod i u tom položaju ostao", rekao je izvor.

"Policija je osumnjičenog M. L. pronašla kod kuće. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Na teret mu se stavlja krivično delo nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom", kaže neimenovani sagovornik.

Mještani Đerekare, komšije E.T, u šoku su nakon njegove smrti.

"Niko ne zna zašto su se posvađali, ali ne bi me čudilo da je nastradao ni kriv, ni dužan. On je domaćin čovek, miran i pošten. Ima poštene roditelje, brata, dve sestre, kao i svoju porodicu", priča komšinica i dodaje da se ne zna kome je teže u porodici.

"Ostavio je roditelje iza sebe, ali i on je bio roditelj. Tuga velika. Celo selo se sjatilo kod njih da izjavi saučešće. E.T. nešto nije ni izlazio po tim kafanama", kaže komšinica.