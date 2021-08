Gotovina dao prijedlog imena za Pelješki most

U srijedu je spojen Pelješki most. Kada za nešto manje od godinu dana budu završene pristupne ceste i most bude otvoren za saobraćaj, hrvatski jug će biti napokon teritorijalno povezan s ostatkom zemlje.

U javnosti su se počeli pojavljivati i prijedlozi imena za Pelješki most pa su tako neki predložili da se zove po Oliveru Dragojeviću, neki po Faustu Vrančiću, dok su neki poručili kako bi se jednostavno trebao zvati - Pelješki most. U sve se sad uključio i general Ante Gotovina.

On je u subotu bio na misi za Domovinu i hrvatske branitelje u župnoj crkvi Uzašašća Gospodinova u Pakoštanima te na blagoslovu velike hrvatske zastave koja je svečano postavljena na novouređeni jarbol na Trgu kralja Tomislava u Pakoštanima, piše Index.

Nakon svečanosti su ga pitali što bi poručio hrvatskom narodu u danima ponosa i slave uz obilježavanje "Oluje", a Gotovina se u odgovoru dotakao i Pelješkog mosta.

"Kao što vidite, tradicija je nešto što moramo čuvati. Sigurnost i sloboda su potreba svakog dana, za one koji se brinu o tome. To su naš sustav nacionalne sigurnosti i naše Hrvatske oružane snage. A ovo ostalo - trebamo raditi i raditi! Puno strateških projekata, puno strateških ciljeva postigli smo od kraja Domovinskog rata. Ostvarili smo puno strateških projekata. Jedan od tih je sada i spajanje krajnjeg juga Hrvatske s ostalom Hrvatskom preko Pelješca, taj famozni most. I kako na jednoj zastavi grada Dubrovnika piše - Libertas! Lijepo bi bilo da taj most zovu Libertas. Jer on i je sloboda!" rekao je Gotovina za IKA-u.