Govor na litiji u Pljevljima prestao kada se začula molitva sa džamije

Litija u Pljevljima, održana u četvrtak, na trenutak je prestala kada se sa Husein-pašine džamije oglasila molitva.

Prisutni su odslušali molitvu, a onda se okupljenjima obratio rektor Cetinjske bogoslovije Gojko Perović koji je kazao da se upravo čuo "glas rođenog brata".

"Ovaj glas koji ste sada upravo čuli, to je glas jednoga brata. A naš glas ovdje jeste glas drugoga brata. Rođenog brata. Kada ovo kažem ne preuveličavam. Prenosim ono biblijsko pamćenje. Od dva Avramova sina, Ismaila i Isaka, potiču dvije biblijske tradicije, dva ispovjedanja", istakao je Perović.

On je dodao da od Ismaila potiču Arapi, a preko njih Muhamedovi sljedbenici - muslimani, a od Isaka potiču judeo-hriščani.

"I te dvije povorke, ta dva rođena brata i njihovih duhovnih i fizičkih potomaka, stigle su i ovdje do Crne Gore, i do Pljevalja. Maloprije ste čuli glas Ismailov, a sada mi ovdje prenosimo glas Isakov. I eto, mi smo do danas, ostali dva brata. Dva brata koja se na različiti način mole i obraćaju Bogu. Onako, kako je govorio blaženopočivši patrijarh Pavle, da su ljudi, poput ptica u šumi, koje, svaka svojim glasom, različitim glasom, pjevaju svoju pjesmu Bogu. I mi ovdje danas, boreći se protiv ovoga zakona, protiv ove nepravde, borimo se i za naša vjerska prava, kao i za prava braće muslimana. Jer, ovaj zakon podjednako ugrožava i naša i njihova vjerska prava", poručio je Perović.

Litije se održavaju dva puta nedjeljno u znak protesta protiv Zakona o slobodi vjeroispovjesti.

(Sputnjik)