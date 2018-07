Grabar-Kitarović: Bojim se da svi dižu ruke od BiH

Komentari: 3

Knin Srbski

Bogami nema mira dok god hrvati misle da je oluja cista moraju osudit da je to najvece etnicko ciscenje poslje 2 svetskog rata i da je to osmislijo i uradijo amerikanac i nato pobjeda jet tu su ucestvovali muslimani pa hrbati pa nato i ameri neznam cemu se to hrvati smatraju licno pobjednici... da nije se umijesao amer i nato nista od toga ne bi bilo i zasto nije krenula sva srbska moguca vojska zasto??? Treba istinu pricat a ne lazi i zasto srbski politicari cute... zasto danas srbi u kurvatskoj nemaju prava za zivot normalna da strahuju itd... cemu ova kitarovicka prica glupa kurva ustaska.