Grabar-Kitarović: Netačno da sam BiH prozvala nestabilnom i povezivala s terorizmom

ZAGREB - Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila je sve navode iz Jerusalem Posta vezano za Bosnu i Hercegovinu.

Na pitanje je li rekla kako je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama", kazala je: "Apsolutno ne".

"S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o BiH i našim susjednim državama i što sam rekla na presicama prije susreta s Rivlinom i Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države vidjeti što prije u članstvu u EU uopšte ne znam kako je došlo do te izjave jer nisam razgovarala ni s jednim novinarom, niti sam davala intervjue ili izjave, osim presica", kazala Grabar-Kitarović.

O oštrim komentarima iz BiH, kazala je kako su "to komentari na komentare jedne novinarke koja je to pisala".

"Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje uspoređuju Hrvatsku s fašističkom državom u potpunosti odbacujem, to je totalni nonsens. O tome neću tome govoriti. Definitivno je došlo vrijeme da se malo porazmisli o odnosima Hrvatske i BiH. Upravo suprotno, u posljednje vrijeme, na žalost, vidimo niz koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj, a koje su prilično agresivne, od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkim mostom", rekla je hrvatska predsjednica.

Vezana vijest:

(vecernji.hr)