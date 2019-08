Grabar Kitarović: Pitala sam se gdje su kosti 83.000 jasenovačkih žrtava

ZAGREB - Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je nedavno u Kninu zvanično objavila kandidaturu za još jedan predsjednički mandat, izjavila je u intervjuu "Hrvatskom tjedniku" da joj je žao što su se mnogi građani Hrvatske osjetili povrijeđenim zbog toga što je pozvala predsjednika Srbije da posjeti Zagreb, polovinom februara prošle godine.

Grabar Kitarović je to rekla na konstataciju da joj "hrvatski narod teško oprašta poziv Vučiću", ne samo zbog njegove politike u prošlosti, već i što je upravo tih dana imao u UN zastrašujući izložbu o Jasenovcu s kojom je Hrvatsku pribijao na stub srama zbog laži o 700.000 žrtava".

Upitana zar to nije strašno i koja je to konkretna korist od Vučićeve posjete, kao i zašto joj je on bio toliko vrijedan da uvrijedi hrvatska braniteljska udruženja nazivajući ih "rubnim i marginalnim", Grabar Kitarović kaže da je za nju strašno to da 20 godina nakon rata, kako kaže, ima toliko nestalih Hrvata, čije porodice je mole da učini nešto za njih.

"Onda taj problem želite da riješite i dužni ste da barem pokušate da ga riješite. Neću reći da sam učinila manje zlo što sam ga (Vučića) pozvala, nego da ga nisam pozvala. Reći ću da sam htjela da učinim veće dobro", rekla je hrvatska predsjednica u veoma opširnom intervjuu za "Hrvatski tjednik".

"Hrvatski tjednik" je inače portal Hrvatskog kulturnog vijeća, koji dio hrvatske javnosti doživljava kao ekstremističko i "filoustaško" glasilo, poznato po tome što su papu Franju proglasili antihristom, a hrvatsku predsjednicu svojevremeno - bestidnicom i lažnim patriotom.

Na konstataciju da Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik u saboru, svake godine, kako se navodi, "provokativno obilježava četnički ustanak u Srbu, održava komemoraciju u Jadovnu nad "praznom Šaranovom jamom", te na pitanje vidi li ona "zlo koje čini taj čovjek", Grabar Kitarović kaže:

"O tzv. ustanku mislim što i većina Hrvata misli - to nije bio nikakav ustanak, nego pokolj Hrvata. Zato u tome ni na koji način ne učestvujem. Pitanje je treba li to zabraniti ili ne treba. Mislim da tome ne bi trebalo pridavati nikakvu medijsku pažnju. Što se tiče Jadovna, problem je isti kao za Jasenovac i druga stratišta, kao što su Macelj ili Jazovka, gdje, kako sam obaviještena, ima indicija da postoji druga jama, a to je problem što država nije donijela odluku da se sistemski i temeljno prihvati forenzičkoga i ''pupovacarhivskog'' utvrđivanja broja žrtava i počinitelja", rekla je.

Podsjetila je da je u svom predizbornom programu imala i tu tačku, ali je od nje odustala kada je vlada osnovala Vijeće za suočavanje s prošlošću, odnosno sa totalitarnim režimima.

To vijeće je, dodala je, dalo preporuke, ali, s obzirom na to da se s tim u vezi ništa ne događa, najavljuje da će tu temu ponovo pokrenuti.

Na pitanje nije li bivši doživotni predsjednik SFRJ, Josip Broz Tito, najveći hrvatski izdajnik i zločinac kojeg komunisti slave svake godine u Kumrovcu, Kitarović je jasna:

"Ja sam maknula Tita iz svog Kabineta. Mislim da jasnija nisam mogla biti".

Saglasivši se da su Jugoslavija i komunizam predstavljali zločin nad Hrvatskom i hrvatskim narodom, Grabar Kitarović je govorila i o Jasenovcu, rekavši da se, naravno, pitala gdje su kosti tih "83.000 jasenovačkih žrtava".

Dobijala je, kaže, svakakve odgovore.

Smatra da treba sprovesti kompletnu forenziku i dodaje da Hrvatska još nje proučila arhive koji su, kako kaže, na žalost, još uvijek u Beogradu i koje treba vratiti u Hrvatsku.

"Tek tada ćemo pouzdanije moći da utvrdimo šta je žrtvama u Jasenovcu, ali i sa svim ostalim žrtvama, od Blajburga nadalje. Ponavljam: svi su totalitarizmi grozni i svakoj žrtvi treba odati počast. Ne prihvatam argumente onih u Hrvatskoj koji žrtve Blajburga i Križnoga puta opravdavaju tako što kažu da su to bile ubice, pa ih je trebalo ubiti. Ne! Svako je nevin dok mu se ne dokaže krivica", rekla je Grabar Kitarović.

Ne odustaje, dodala je, od "međunarodne istrage" Jasenovca, ali da, s obzirom na to da nema izvršnu vlast po tom pitanju, vlada treba da odobri taj projekat.

Predsjednica je govorila i o Vukovaru, a na pitanje ne čini li joj se da je forsiranje uvođenja ćirilice u tom gradu dio "projekta velikosrpske srbizacije Vukovara kako bi se sutra, kad se uvede ćirilica na osnovu vjerovatno lažnog popisa stanovništva, Hrvatska ucjenjivala s podjelom suvereniteta i stvaranja neke srpske autonomije", Kitarović kaže da to ne dolazi u obzir, te da je "Vukovar Hrvatska i uvijek će biti Hrvatska", bez obzira na to koliki je postotak Srba u tom gradu.