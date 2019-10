Grabar-Kitarović: Uvedimo tjedan bivše Jugoslavije, ja ću profitirati

SPLIT - Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Splitu je prisustvovala premijeri filma o legendarnom kapitenu Hajduka Ivanu Gudelju.

Pritom se osvrnula na svoj govor prilikom primanja nagrade "Fulbright" za životno djelo u subotu u Vašingtonu.

"Nogomet osamdesetih godina i prije toga nije bio samo nogomet, bio je izraz nacionalne pripadnosti. Pa sam tako ja, nadam se da mi neće zamjeriti neki, navijala i za Hajduk i za Dinamo. Voljela bih kad bi to zajedništvo juga i sjevera ponovno proradilo", rekla je Kolinda Grabar-Kitarović, prenosi televizija "N1".

"Moj govor imao je toliko sadržajnih poruka da je fokusiranje na ovu jednu stvar, oprostite, ali - vrlo, vrlo površno. I to nije dobro za ovo društvo. Čerčil je rekao da se Željezna zavjesa spustila od Ščečina na Baltiku do Trsta na Jadranskom moru i da su iza nje ostale sve prijestolnice srednjoeuropske kulture, u koju je tada uključio i Beograd. Bez obzira na to kako su se stvari mijenjale, bio netko nesvrstan ili ne, nije bio neutralan. Neka me nitko ne uvjerava u život kakav nije bio. Svi smo to prošli u bivšoj Jugoslaviji, svi znamo kako je bilo, svi znamo kako je bilo putovati s tom crvenom putovnicom, kakva ste poniženja doživljavali, što je značilo plaćati depozite i tako dalje. Ako je itko nostalgičan za bivšom Jugoslavijom, ajmo uvesti tjedan dana bivše Jugoslavije. Znate tko će najviše profitirati? Ja osobno. Jer ako kažete bilo što protiv mene, završit ćete na Golom otoku", odgovorila je Grabar-Kitarović na pitanje o govoru prilikom primanja nagrade "Fulbright" u Vašingtonu.

Ona je dodala da u Splitu želi da govori o fudbalu, stvari koja je sve ujedinjavala.

"Kao Riječanka sam odlazila na utakmice Rijeke, ali naša Rijeka je tada bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu i domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni odlazili su u Hajduk, nešto malo u Dinamo. Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojemu srcu. Nogomet je za nas koji smo voljeli Hrvatsku bio puno, puno više od nogometa. Značio je narodno zajedništvo. Bio je ono što je povezivalo sve od juga do sjevera", rekla je hrvatski predsjednik.