Grabar-Kitarović i Vučić nakon sastanka: Moramo imati mnogo bolje odnose, željeli to svi ili ne

ZAGREB - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije boravi u dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj.

Vučić, koji na poziv hrvatske koleginice Kolinde Grabar-Kitarović boravi u Zagrebu, dočekan je danas sa najvišim državnim počastima.

Održan je sastanak u četiri oka ali i sa delegacijama Srbije i Hrvatske, nakon čega su se predsjednici obratili javnosti.

"Otvorili smo mnoga pitanja, u mnogim stvarima se nismo složili, neke teme smo približili, a ono što je najvažnije je što smo dogovorli da se i dalje sastajemo i razgovaramo", poručila je Kolinda nakon sastanka.

Zahvalila je Vučiću za konkretne poteze, njegove lično i Vlade, za finansijsku pomoć hrvatskoj zajednici u Srbiji

"Preporučujemo vladama da nastave pregovore o granici u naredne dvije godine, a ako ne bude rješenja, da se dogovorimo o izlasku na međunarodnu arbitražu", rekla je Kolinda.

Rekli su da će Srbija i Hrvatska morati da imaju mnogo bolje odnose u budućnosti, željeli to svi ili ne.

Vučić se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i čestitao Kolindi na hrabrosti što ga je pozvala zbog cijele atmosfere koja se stvarala u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj zbog njegovog dolaska.

"U narednih sto dana pokušaćemo da promenimo atmosferu i svi državni funkcioneri imaće obavezu da se ponašaju odgovorno, u najboljem interesu obe zemlje, što nije slučaj s obe strane, posebno u Hravstkoj", rekao je Vučić.

"Sledeće nedelje ću primiti predstavnike nestalih iz Hrvatske, a mogu da kažem da smo neka mala resenja nekim ljudima mogli već danas da donesemo, da znaju gde je tih nekoliko lica stradalo", rekao je Vučić.

Vučić: Dobar odnos Srba i Hrvata u BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zagrebu da Beograd smatra da Srbi i Hrvati imaju dobar odnos u BiH, te da želi da takvi odnosi budu upostavljeni i sa bošnjačkom zajednicom.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović rekao da je Beograd za svaku vrstu razgovora, uključujući i mogući trilateralni susret.

"/Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragana/ Čović uvek je rado viđen gost u Beogradu. Uvek je dobrodošao. Imamo visok stepen saglasnosti o različitim pitanjima. Nisam ulazio u detalje u vezi sa Izbornim zakonom u BiH i ne bi bilo fer da se izjašnjavam", naglasio je Vučić.

Kitarovićeva je podsjetila da je Hrvatska među onim zemljama koje smatraju da bi Izborni zakon u BiH trebalo mijenjati i da bi pri tome trebalo poštivati sudske odluke od onih koje je donio Ustavni sud BiH, zatim Suda u Strazburu u predmetu "Sejdić-Finci" pa do samog načela funkcionisanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"To je ravnopravnost tri naroda. To znači da predstavnika hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH trebaju birati Hrvati, da im on bude politički, a ne samo etnički predstavnik. O detaljima - kako će se pisati i rješavati Izborni zakon u svim svojim elementima, to je na narodima BiH i njihovim predstavnicima", rekla je ona.

Kitarovićeva smatra da je trilaterala, na primjer između Srbije, Hrvatske, BiH jedan od poželjnih mehanizama, gdje se mora razgovarati o pitanjima koja opterećuju današnju BiH, posebno kada se ima u vidu činjenica da Srbija i Hrvatska garantuju mir u BiH na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"U skladu sa tim, imamo ne samo pravo, već i obavezu čuvati stabilnost i bezbjednost naše susjedne zemlje", kaže ona.