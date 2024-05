Gradi se jedno od najskupljih groblja: Cijena grobnice ide preko 20.000 maraka

​HVAR - Hvaranima je prije gotovo pet godina poklonjeno državno zemljište, vrijedno oko 12.5 miliona evra, zbog izgradnje POS-ovih stanova, sportsko-rekreacionog centra, helidroma i gradskog groblja na predjelu Kruvenica.

Premda su postupci do početka realizacije pojedinih projekata u pravilu komplikovani i dugotrajni, zasad se od svega stiglo do visokog nivoa izgradnje - groblja iznad Hvara. Građani k‘o građani nerijetko su znatiželjni i pitaju "je se co lavuro na Kruvenicu", odnosno radi li se što na Kruvenici.

"Završeno je betoniranje grobnica započeto krajem prošle godine i izgrađen je južni ogradni zid. Uskoro počinje izgradnja mrtvačnice, sjevernog ogradnog zida i ulaza u kompleks te niveliranje platoa i pristupnih staza", odgovaraju na pitanje "Slobodne Dalmacije" iz gradske uprave.

Riječ je o velikom ulaganju, vrijednom gotovo 4.1 milion evra. Budući da je projekat dobio status "državnog interesa", radovi će se obavljati i tokom sezone, a uključuju i planirane kamenorezačke zahvate na grobnicama, pri čemu bi sve trebalo biti dovršeno početkom iduće godine.

"Državni interes" postaje lakši za lokalno prihvatanje kad se zna da se groblje gradi na lokaciji koja nije u centru turističke vreve, pa će iznajmljivači i hotelijeri moći odahnuti. Izvođač radova je firma "Kameni zid" iz Drniša, a investitor "Komunalno Hvar".

Podsjetimo, prema prvobitnom planu na Kruvenici gradi se 155 jednostrukih grobnica, 106 dvostrukih i 15 trostrukih te dovoljan broj prostora za urne i 81 grobnica u zidu.

Ali građane, potpuno očekivano, najviše zanima koliko će morati platiti pojedino grobno mjesto, pa će za jednostruku grobnicu morati izdvojiti 10.451 evro (preko 20.000 maraka), za dvostruku 13.438, a za trostruku 16.258 evra. Grobnica u zidu će ih koštati 6470, a niša za urne 3152 evra.

Gradski odbornici omogućili su pojedine popuste pri plaćanju grobnih mjesta. Primjera radi, građani koji imaju prebivalište na području grada Hvara u trajanju dužem od 10 godina imaće 10 odsto popusta, a za jednokratno plaćanje pri sklapanju ugovora ostvariće pravo na 20-postotno sniženje osnovne cijene, piše "Slobodna Dalmacija".

Svi oni koji se odluče za plaćanje u dva dijela imaće 10 odsto popusta, s tim da će građanin plaćanjem dobiti na korištenje u potpunosti dovršeno grobno mjesto uključujući nadgrobnu ploču i spomenik, prenosi "Jutarnji".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.