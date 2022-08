Građani Srbije na Halkidikiju kupili 15.000 nekretnina

Građani Srbije su prošle godine kupili oko 15.000 nekretnina samo na Halkidikiju. Sada vlada pomama za stanovima u Trstu i na bugarskom primorju, jer su objekti jeftiniji čak i od onih u Grčkoj. Procedure se ne razlikuju bitno od onih koje važe za domaće stanovništvo.

Iako je kao jedna od destinacija u kojoj zbog povoljnih cijena sve više građana kupuje stanove Trst, Grčka je zemlja u kojoj su Srbi prošle godine kupili nevjerovatan broj nekretnina, piše RTS.

"Samo prošle godine u Grčkoj i to samo na Halkidikiju prodato je oko 15.000 nekretnina. Srbi uglavnom kupuju stanove, a neki prosek cene je od 1.350 do 2.000 evra po kvadratu. To je neki niži rang cena", ističe Aleksandra Jovanović, agent za prodaju stanova u Grčkoj.

Ako želite da kupite stan u Grčkoj sem novca potrebno je da nađete i dobru agenciju koja će posredovati u kupovini. Iako je mogućnost duple prodaje minimalna agencije imaju prevodioce, pravnike, kontakte s notarima.

"Kada se kupuje nekretnina plaća se tri posto porez. Konkretno, jedan stan što sam prošle nedelje imala, što sam prodala 55 kvadrata u centru Soluna, na godišnjem nivou je porez 140 evra", navodi Jovanovićeva.

Ispostavilo se i da je jeftinije pazariti stan u Milanu, nego u Beogradu. Ipak, cijene u Italiji su nešto više nego u Grčkoj, a procedure komplikovanije.

Da biste uopšte kupili nekretninu potrebna je boravišna dozvola, sem ako ne živite u Italiji duže od tri godine. Ako ste samo povremeno u ovoj zemlji mora da postoji ugovor o reciprocitetu.

Cijena opet zavisi od više faktora.

Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije, kaže da je prosječna cijena nekretnina u toj državi oko 1.855 evra.

"Međutim one drastično variraju od sjevera do juga zemlje, od dijelova grada, kao i kojoj energetskoj klasi pripada stan i mnogih drugih faktora", objašnjava Lučićeva.

Naši građani se sve češće odlučuju i za kupovinu nekretnina i u Bugarskoj uglavnom u gradovima na moru, jer su objekti jeftiniji čak i od onih u Grčkoj. Procedure se ne razlikuju bitno od onih koje važe za domaće stanovništvo.