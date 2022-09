Građani na ulicama Prištine traže smrtne kazne zbog silovanja djevojčice

PRIŠTINA - Hiljade stanovnika Prištine izašli su na ulice grada zbog slučaja svirepog silovanja 11-godišnje djevojčice na Kosovu, piše "Euro news".

Četvorici uhapšenih određen je jednomjesečni pritvor, a danas bi trebala biti objavljena odluka oko petog osumnjičenika.

Kosovski mediji prenose da je djevojčica silovana od 17:30 do 00:30 u jednom od gradskih parkova.

Ako je suditi po fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, crvena boja je bačena na sjedište kosovske vlade i ministarstvo pravosuđa.

Jedan od osumnjičenih za silovanje je 26-godišnji Ekrem Redžepi. Privedeni su još i njegov maloljetni brat i još trojica maloljetnika.

For the second day in a row, hundreds of citizens protested in Prishtina over the gang rape of an 11-year-old girl. Protesters threw red paint at the entrance of the Kosovo Gov and Prosecution building, demanding more action regarding sexual violence.pic.twitter.com/WNHAXIOov0