Građani prekinuli erotski fotosešn ispred crkve

Mještani Rtine u opštini Ražanac doživjeli su šok u utorak oko 18 sati kada su ispred crkve Sv. Šime vidjeli - gole žene.

Kao od "majke rođene" pozirale su fotografima na crkvenim vratima, što su mještani prekinuli glasnim negodovanjem nakon čega su se umotale u peškire i pibjegle, piše Zadarski.hr

"Bile su potpuno gole i jedva punoljetne. Uvijale su se oko stupova crkve i gole stajale na vratima. Nije nam bilo jasno što se događa", opisali su mještani nesvakidašnji prizor koji su ugledali nakon što su taj dan glavnom cestom prolazili kraj crkve.

"Taman je prestala da pada kiša. Sve se odigralo brzo. Kraj crkve su stajale dvije potpuno gole jedva punoljetne žene, nisu imale više od 20 godina. Izašli smo iz automobila i pitali muškarce koji su ih snimali šta tu rade. Djevojke su se odmah pokrile peškirima, a onda su ubrzo svi sjeli u automobil i pobjegli. Ne znamo ko su bili i kojim povodom, ali smo vidjeli da je automobil bio poljskih registracijskih oznaka", ispričali su Rtinjani nakon susreta s nagim prizorom.

Župnik župe od Ružarija u Općini Ražanac don Filip Kucelin rekao je kako ga niko nije obavijestio o takvoj vrsti incidenta ispred crkve Sv. Šime u Rtini.

"To je naša filijalna crkva, na osami. Uvijek je zaključana osim kada se tamo održavaju mise. Osobno me o takvoj vrsti incidenta nitko nije obavijestio, tako da ne znam što je bilo i jeli se to dogodilo. Taj dio nije pokriven video-nadzorom kao što je naša glavna crkva Gospe od Ružarija u Ražancu. Mogu reći samo da se ljeti svašta događa", rekao je župnik opštine Ražanac.