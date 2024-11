Građevinski inženjer objasnio kako je došlo do rušenja nadstrešnice u Novom Sadu (FOTO)

NOVI SAD - U Novom Sadu juče je došlo do tragedije u kojoj je stradalo 14 osoba.

Na željezničkoj stanici nadstrešnica se obrušila na ljude koji su bili u neposrednoj blizini i tom prilikom je stradalo najmanje 14 osoba.

Svi se pitaju kako je moguće da se ovako nešto dogodi, posebno jer je ova stanica rekonstruisana prije četiri mjeseca, a građevinski inženjer i građanski aktivista Danijel Dašić sada je odgovorio na ovo pitanje.

"Do ruđenja je došlo jer si na postojeću armiranobetonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju s teškim staklima koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača", napisao je on na svom nalogu na društvenoj mreži "X" i dodao:

Do rušenja je došlo jer su na postojeću armirano betonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju sa teškim staklima, koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača. Zato panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruisana. pic.twitter.com/zlWSpO24tb — Danijel Dašić (@mrcoslav) November 1, 2024

"Zato panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruisana".

(Nova.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.