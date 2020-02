Gradonačelnik Kordobe podržao narod u Crnoj Gori u odbrani svetinja

PODGORICA - Gradonačelnik argentinskog grada Kordoba Matias Pablo Gvozdenović uputio je podršku narodu u Crnoj Gori koji izražava protest zbog usvojenog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ističući da je radostan i ponosan jer vidi da je narod ujedinjen u odbrani svojih svetinja.

Gvozdenović, čiji je djed Crnogorac Jovan doselio u Argentinu kao dvanaestogodišnjak, ističe da Zakon o vjeroispovijesti ne samo neustavan, već i u suprotnosti sa Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima i antidemokratski, što pokazuje brojnost ljudi koji redovno izlaze na ulice.

"Moje skromno mišljenje kao političara, problem je za bilo koju demokratsku vlast kada svaka treća osoba protestuje tražeći povlačenje zakona. Prijatno me iznenađuje da to rade na miran način, bez izazivanja incidenata i to potvrđuje da je riječ o jednom religioznom aktu, to jest litijama, a ne protestima", naveo je u pismu Gvozdenović.

Iz tog razloga, Gvozdenović je čestitao sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, NJegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju i preosveštenstvima episkopu budimljansko-nikšićkom Joanikiju, episkopu zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju, episkopu mileševskom Atanasiju, vikarnom episkopu dioklijskom Metodiju i umirovljenom episkopu Atanasiju.

"Ne želim da propustim priliku da čestitam i svim sveštenicima, monasima i monahinjama i crnogorskom narodu", dodao je Gvozdenović u pismu.

Gvozdenović ističe da crnogorskom narodu šalje podršku upućujući molitve Svetom arhangelu Mihailu, Svetom Vasiliju Ostroškom, Svetom Petru Cetinjskom i svima svetima.

"Neka vas Bog sačuva u jedinstvu i osnaži u vašoj borbi za odbranu Crkve od privremenog iskušenja. Takođe, osjećam obavezu da zatražim podršku od predsjednika Argentine Alberta Fernandeza i vlasti u traženju međunarodne pomoći, zbog ozbiljne situacije kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori", istakao je Gvozdenović.

U Crnoj Gori je krajem decembra prošle godine usvojen Zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim je predviđeno da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od vjerskih zajednica stvarni vlasnik.

Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vjernika SPC u Crnoj Gori zbog čega su organizovani molebani i litije širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj i Srbiji.