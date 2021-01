Gradonačelnik Petrinje: Prespavao sam i prelomio, vraćam državi 30 miliona kuna

PETRINJA - Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović najavio je da će državi vratiti 30 miliona kuna pomoći jer se ne gleda u ljude i štetu, već u političku pripadnost, piše Jutarnji list.

"Prespavao sam i prelomio. Neću uzeti 30 milijuna kuna koje je župan Ivo Žinić, od ukupno 100 milijuna za područja pogođena potresom, dodijelio Petrinji. Ako vlada želi pomoći Petrinjcima, neka nam izravno pošalje pomoć, i to na temelju stručne procjene", ogorčeno je rekao gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji smatra da kriterijumi pri raspodjeli novca nisu bili šteta od potresa i broj ljudi koje treba zbrinuti, nego politička pripadnost, navodi dnevnik.

"U gradu nema ni jedne institucije koja je čitava. Ostali smo bez struje, vode, trese se, cigle padaju. Najviše se bojim da još netko od ljudi ne strada. Dvadeset je godina trebalo da obnovimo grad, a sada moramo srušiti dvije škole, katastar, sud, bivšu poštu, cijeli centar...", govorio je Dumbović s kojim je Jutarnji list razgovarao neposredno nakon jučerašnjeg drugog jačeg potresa.

On je kazao da se pmoć dijeli kome treba i ne treba.

"Na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić. Pomoć se dijeli kome treba i ne treba. Petrinja ima 24.000 stanovnika, a Glina nema više od 2000, a s okolnim selima 9000. Ako od 100 milijuna kuna Petrinji daš 30 milijuna, a Glini 25 milijuna, onda mi netko treba objasniti po kojem se to ključu dijeli ako nije po političkom. Ljudi me zovu. Obitelj Grubić ima četvero djece, blizance i djecu staru tri i četiri godine. Traže me kontejner jer nemaju gdje spavati, a nemam ga. Borim se da negdje smjestim novorođenu bebu", nastavio je Dumbović kojega je posebno pogodilo, kaže, što ga župan Žinić optužuje da je u kampanji.

Nezadovoljna je i gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Kaže da je u četvrtak na sastanku s ministrima Darkom Horvatom i Zdravkom Marićem pitala zašto je sve koncentrisano na Županiju koja ne funkcioniše najbolje jer do Siska dolazi malo informacija i pomoći, piše Jutarnji list.