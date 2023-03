Gradonačelnik Pule zabranio "srpske cajke", pa snimljen uz narodnjake (VIDEO)

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić, koji je privukao pažnju regiona zbog zabrane nastupa srpskih pjevača u tom gradu, snimljen je u jednom lokalu kako uživa u pjesmi "Iznad Tešnja", koju pjeva Halid Bešlić.

On je za hrvatske medije potvrdio da je on na snimku i naveo kako su supruga i on privatno pozvani na proslavu 30 godina jednog malog restorana u Puli, jer je bio razredni starješina djetetu vlasnika i snimljeno je taman kada su ulazili u objekat.

Kako navodi "Index", na snimku se vidi da je Zoričić bio dobro raspoložen.

Na pitanje da li smatra da muzika koja se čuje na video snimku pripadana "muzičkom ukusu koji ne pripadana podneblju, mentalitetu i duhu Pule" (formulaciju koju je upotrijebio objašnajvajući odluku da se zabrani nastup srpskih pjevača), Zoričić je rekao:

"Nikad se nisam bavio time ko šta sluša u privatnom prostoru. Ovo je privatni prostor i nemam tu što kome šta da govorim".

Index navodi da je Zoričić proveo oko pola sata na zabavi.

Podsjećanja radi, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je koncert koji je trebalo da se održi 25. marta u pulskom Domu sportova. Na koncertu je trebalo da nastupaju Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović.