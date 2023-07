Gradonačelnik Zagreba o dojavi o bombi u Gradskoj upravi: Ova prijetnja je drugačija

Zbog prijetnje bombom danas je evakuisana zgrada Gradske uprave u Zagrebu. Nakon policijske provjere utvrđeno je da je dojava lažna.

Portparolka Grada Dinka Živalj objavila je da se zaposleni vraćaju na posao, a oglasio se i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Kazao je da nije nije otkazao današnje aktivnosti, te da smatra da je ova dojava drugačija od drugih jer se radi o poruci napisanoj rukom ostavljenoj u WC-u zgrade.

"Pojavila se poruka s prijetnjom vezano za bombu. Kao što znate, u zadnje vrijeme ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima u regiji bilo je mnogo lažnih dojava o bombama u trgovačkim centrima, pojavilo se i na Zagrebačkom velesajmu prije nekog vremena. Međutim, ovo je drugačija prijetnja jer se nije radilo o mailu, nego o rukom napisanoj poruci koju je fizički ostavila osoba koja je zaprijetila bombom, što znači da postoje kamere, postoji vjerojatno forenzička mogućnost da se utvrdi tko je to napravio. To je kazneno djelo", rekao je on.

"Policija radi izvide. Kad smo vidjeli da je poruka u WC-u i da je datum 7.7., nama je bila najvažnija sigurnost zaposlenih u Gradskoj upravi, naravno da su odmah naredili evakuaciju cijele zgrade. Postupat ćemo prema uputama policije, oni provjeravaju sve prostorije. Kad utvrde da je sigurno, zaposlenici će se vratiti", naveo je Tomašević, prenosi Index.hr.

Potvrdio je da je i on bio u zgradi u trenutku kad je evakuisana.

O motivima nije htio nagađati, kao ni o tome ko je osoba koja je ostavila prijeteću poruku u WC-u Gradske uprave.

"Ja se osjećam sigurno u ovom gradu i mislim da je grad siguran. Ja se nikada neću bojati šetati ovim gradom i razgovarati s građanima", poručio je Tomašević.