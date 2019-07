Gradonačelnik Zrća: Vatra je podmetnuta, piromani htjeli da izazovu tragediju

NOVALJA - Gradonačelnik Novalje na Pagu Ante Dabo izjavio je kako sve upućuje na to da je požar na plaži Zrće podmetnut, kao i da je na policiji je da sve to istraži.

"Mogu reći za javnost da je sat i po prije izbijanja ovog požara gorjelo Reciklažno dvorište Metis u Poduzetničkoj zoni, na jugoistočnoj strani grada, a kad su to vatrogasci ugasili, planulo je na Zrću. Vjerujem da je riječ o piromanima koji su htjeli da naprave tragediju u uslovima jakog vjetra", rekao je Dabo, prenosi portal Index.hr.

Požar na popularnoj plaži Zrće na ostrvu Pag izbio je oko jedan sat poslije ponoći u utorak, zbog čega su hiljade posjetilaca te plaže evakuisani.

Dabo je dodao i da je samo zbog dobrog i koordinisanog rada svih interventnih službi izbjegnuto stradanje ljudi i moguća velika materijalna šteta.

"Osim guste borove šume, što je velika šteta, drugo ništa nije uništeno, a tako velik požar uz vrlo jaku buru mogao je da pređe u katastrofalan požar", rekao je Dabo. Portparolka policije Maja Brozičević rekla je da je uviđaj obavljen popodne jer su se za to stvorili uslovi, pošto otvorenog plamena više nije bilo.

Kako se navodi, policija za sada nema snimke pa utvrđuje na druge načine ko je otvorenim plamenom izazvao vatru, koja se, uz jak vjetar, proširila na borovu šumu Zrće.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy